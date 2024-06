Calciomercato Roma, plusvalenza totale: doppio addio

Calciomercato Roma, incasso nel mirino della squadra giallorossa nelle prossime settimane. Sono due i giovani indiziati all’addio sull’altare delle plusvalenze in estate.

Sebbene la Roma avrà più margine di movimento nella finestra di calciomercato estiva non è esclusa la caccia alla plusvalenza netta nelle prossime settimane. Le ultime sessioni di trattative, affidate alla coppia portoghese José Mourinho – Tiago Pinto, sono state caratterizzate dalla morsa della UEFA sul tema del Fair Play finanziario. Ora, con i conti tornati più in equilibrio rispetto ai parametri richiesti dalla UEFA, entro la fine di giugno i giallorossi devono comunque registrare una decina di milioni di plusvalenza.

Si avvicina la sessione di calciomercato estivo in casa Roma e si accendono i riflettori sulle manovre di Florent Ghisolfi, pronto alla prima stagione in giallorosso dopo le esperienze in Ligue 1. I giallorossi ripartono dal nuovo dirigente francese, che lavorerà a fianco di Daniele De Rossi per costruire la rosa giallorossa della prossima stagione. Sono tanti i profili accostati alla lista dei desideri della squadra romanista che, sebbene ha visto sparire il vincolo del transfert balance nella prossima stagione, dovrà comunque totalizzare dieci milioni di euro di plusvalenze entro la fine del mese di giugno.

Calciomercato Roma, caccia alla plusvalenza: Bove e Zalewski in bilico

Mentre è già arrivata la prima firma ufficiale in entrata, con il riscatto di Angelino dal Lipsia sulla corsia mancina, si accendono i riflettori sul fronte delle uscite in casa Roma. Per totalizzare il tesoretto in uscita nelle prossime settimane non sono esclusi sacrifici sull’altare delle plusvalenze entro il 30 giugno.

Sono due i giocatori cresciuti a Trigoria in odore di addio a stretto giro di posta, come scrive l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. Parliamo di Edoardo Bove, seguito da diversi club come anticipato dalla nostra redazione. Il secondo è l’esterno Nicola Zalewski, che ha trovato sempre meno spazio nelle scelte di De Rossi, nonostante sia tornato ad essere schierato in una posizione più offensiva. La Roma è in attesa delle giuste offerte per cedere uno dei due prodotti del vivaio giallorosso.