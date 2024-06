Icardi è già a Roma: tifosi scatenati

Blitz a Roma per Mauro Icardi e tifosi scatenati sui social. L’attaccante argentino, trascinatore del Galatasaray in Turchia, accende le fantasie di mercato per un ritorno ad effetto in Serie A.

Terminata la stagione dei club è tempo di relax per tanti protagonisti del mondo calcistico. Al netto di chi è impegnato nelle Nazionali, queste settimane vedono tante stelle staccare la spina e concedersi momenti con la famiglia. In parallelo si accendono gli scenari del calciomercato estivo, anche intorno alla Roma di Daniele De Rossi. La squadra giallorossa è a caccia di un nuovo terminale offensivo, con la partenza certa di Romelu Lukaku dopo una stagione in prestito secco a Trigoria. Il centravanti belga tornerà al Chelsea, che sembra intenzionato a cedere in via definitiva il suo cartellino.

Le richieste economiche dei Blues però sono alte, per questo si sondano tante piste per il ruolo del nuovo centravanti da consegnare a Daniele De Rossi. Una suggestione, che trova eco nelle richieste dei tifosi della Roma, porta a guardare al centrvanti ex Inter, Mauro Icardi. Il classe ’93 è reduce dalla sua seconda stagione al Galatasaray, dove in tutto ha collezionato 55 reti in 73 presenze. Nelle scorse ore la punta argentina ha pubblicato diversi scatti con la famiglia in giro per Roma, catturando l’attenzione di tifosi e curiosi sul proprio profilo Instagram.

Icardi in vacanza a Roma, anche i tifosi dell’Inter si scatenano sui social

L’attaccante ex Inter, già la scorsa estate accostato alla lista dei desideri della Roma, ha postato diverse foto sotto al Colosseo. Tanti tifosi giallorossi hanno colto la palla al balzo, riempendo il post social dell’attaccante argentino di inviti a firmare con la Roma.

“Vieni alla Roma, La numero 9 ti aspetta, Trigoria è vicina” Sono decine gli inviti a firmare con la squadra di De Rossi per il bomber argentino. Sul post Instagram dell’attaccante, oltre a tanti commenti dei tifosi turchi, si leggono anche tanti inviti da parte dei tifosi dell’Inter per un ritorno del centravanti in nerazzurro. Il blitz romano di Mauro Icardi ha scatenato le fantasie del calciomercato in Serie A.