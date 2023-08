Calciomercato Roma, Zapata a un passo: ecco cosa manca per chiudere

Calciomercato Roma, i giallorossi hanno scelto Duvan Zapata per rinforzare il proprio reparto offensivo: ecco cosa manca per chiudere il cerchio.

Le ore frenetiche in casa Roma potrebbero portare a sviluppi importanti non solo in mediana. I giallorossi, infatti, dopo aver definito la cessione di Matic al Rennes, stanno ultimando con il Psg la doppia operazione Renato Sanches-Paredes ma non solo.

Le attenzioni di Tiago Pinto sono rivolte anche all’evolvere della situazione in attacco. Non è un mistero che il primo nome in cima alla lista dei desideri dei giallorossi sia quello di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano, con il quale l’accordo di massima è già stato trovato sulla base di un contratto da 2,7 milioni di euro a stagione con bonus che potrebbero arrivare a 3 milioni, è pronto a trasferirsi nella Capitale. Tuttavia le parti non hanno ancora chiuso il cerchio.

Calciomercato Roma, contatti continui per Zapata: lo scenario

A fare il punto della situazione ci ha pensato tuttoatalanta.com. Secondo quanto riferito, la fumata bianca per la definizione dell’affare non è stata ancora definitiva in tutti i suoi aspetti.

L’Atalanta e la Roma devono ancora trovare il bandolo della matassa. La questione verte sostanzialmente sulla formula dell’operazione oltre che sulle condizioni per le quali scatterebbe l’obbligo. L’affare è stato impostato sulla base di un prestito oneroso con riscatto condizionato in caso di un numero minimo di presenze, che a quel punto renderebbe il riscatto della Roma definitiva. Le sensazioni sono comunque positive: nelle prossime ore si cercherà di limare la distanza tra richiesta ed offerta per provare a stringere i tempi e regalare a Mourinho il rinforzo tanto atteso. Sono attese novità a stretto giro di posta.