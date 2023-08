Colpo di scena Renato Sanches, blitz last minute anti Roma

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni sul futuro di Renato Sanches e i possibili nuovi sviluppi. La posizione dei giallorossi è chiara; tuttavia da registrare un inserimento a sorpresa.

Dopo aver perfezionato la cessione di Matic al Rennes, con il serbo che è approdato in Francia per sottoporsi alle visite mediche di rito, la Roma è in procinto di chiudere il doppio affare a centrocampo con il Psg. L’accelerata improvvisa per Paredes ha di fatto chiuso l’operazione; allo stesso tempo, da registrare passi in avanti importanti anche per Renato Sanches, con il quale un accordo di massima era già stato trovato da tempo.

L’affare è in dirittura d’arrivo ma non è stato ancora definito in tutti i suoi aspetti. Motivo per il quale sorprendono fino ad un certo punto i tentativi di inserimento di altri club. A darne ragguaglio è Flavio Maria Tassotti, che spiega come il Galatasaray nelle ultime ore stia provando ad inserirsi nell’affare Roma-Renato Sanches per capire la fattibilità dell’operazione. Un vero e proprio blitz a sorpresa quello del club di Istanbul, che dopo aver perso Paredes, hanno virato le loro attenzioni proprio sul portoghese del Psg.

Calciomercato Roma, anche il Galatasaray su Renato Sanches: lo scenario

La Roma resta comunque in vantaggio e conta di chiudere la trattativa in tempi relativamente brevi. Del resto l’accordo tra i capitolini e il Psg è sempre più vicino. Salvo nuovi dietrofront, infatti, i parigini sono pronti a dire sì all’ultima offerta di Pinto, che ha messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni.

Filtra ottimismo sulla positiva chiusura dell’operazione, anche perché il calciatore già da tempo ha accettato la proposta della Roma. La situazione, però, resta comunque da monitorare: il tentativo del Galatasaray, sotto questo punto di vista, è un’avvisaglia piuttosto tangibile.