Dalla Roma al Napoli: affare a titolo definitivo e firma ufficiale

Dalla Roma al Napoli: la cessione a titolo definitivo è ormai ufficiale, dopo solo un anno dunque lascia la capitale

Tiago Pinto sta cercando di incastrare ogni tassello nel verso giusto, cercando di chiudere le ultime operazioni in entrata e consegnare così una rosa completa a José Mourinho. La Roma ha riscontrato parecchie difficoltà durante questa sessione di calciomercato, in particolare nell’acquisto di un attaccante, che sarebbe dovuto essere la priorità per la società.

Tanti i nomi rincorsi dal gm portoghese, su tutti Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, con lo spagnolo che rappresentava la prima scelta per lo Special One. Alla fine le elevate richieste di Atletico Madrid e West Ham hanno impedito la chiusura dell’affare, Scamacca ha lasciato comunque Londra per tornare in Italia, all’Atalanta, mentre Morata ha scelto la permanenza a Madrid, rinnovando il suo contratto con la società.

Si pensava che dalle cessioni si potesse ricavare la somma necessaria per chiudere almeno una delle due operazioni, ma così non è stato. Pinto è stato abile nel cedere gli esuberi, fatta eccezione per Ibanez che è stato comunque sacrificato per una cifra elevata. Dopo solo un anno però potrebbe arrivare un altro addio in casa Roma, con la società che ha già trovato l’accordo per il trasferimento a favore dei rivali del Napoli.

Dalla Roma al Napoli a titolo definitivo: la firma è ufficiale

Sono molti i calciatori che hanno già lasciato la capitale, ultimo in ordine cronologico Roger Ibanez, che è stato ceduto in Arabia per oltre 30 milioni di euro. Al suo nome vanno aggiunti quelli di Kluivert e Carles Perez, che dopo svariati prestiti lasciano definitivamente Trigoria per cominciare una nuova avventura.

Tra le cessioni più remunerative figurano quelle di Volpato e Missori, che sono stati acquistati dal Sassuolo per circa 10 milioni, cifra che consente una plusvalenza del 100% visto che i due calciatori sono prodotti del vivaio romanista.

🤝 Tecla Pettenuzzo si trasferisce a titolo definitivo al Napoli. In bocca al lupo Tecla 🍀 #ASRomaFemminile pic.twitter.com/j6ckC8oBYQ — AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) August 14, 2023

Ma non è tempo di cessioni solo per gli uomini, sui suoi canali ufficiali la Roma ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il Napoli per la cessione della calciatrice Tecla Pattenuzzo, acquistata nel 2019, ma ritornata solo lo scorso anno da un prestito alla Sampdoria.