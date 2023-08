Erede Marcos Leonardo a costo zero: assist al bacio per la Roma

Calciomercato Roma, dal Sudamerica arrivano importanti aggiornamenti sulle mosse in entrata del Santos. L’effetto domino che coinvolge anche il futuro di Marcos Leonardo.

“In questo momento non possiamo rinunciare alle qualità di Marcos Leonardo anche perché la finestra di mercato è chiusa e non possiamo fare molto: in due tre giorni si definirà il tutto”. Le parole del nuovo coordinatore tecnico del Santos, Gallo, erano state viste come l’indizio ufficiale di una possibile chiusura all’ipotesi di una cessione del talentuoso gioiello brasiliano.

Effettivamente non si segnalano contatti tra le parti recentissimi. La Roma da tempo ha fatto la sua offerta, mettendo sul piatto un’offerta che, bonus compresi, aggira sui 18 milioni di euro. Il calciatore vuole approdare in giallorosso e sta spingendo molto affinché l’affare possa sbloccarsi. Il muro eretto dal Santos, però, sembra essere granitico e per adesso i discorsi non sono ancora entrati nel vivo. Tuttavia sotto-traccia il club paulista starebbe cominciando a valutare la possibilità di intervenire sul mercato per cautelarsi in vista del possibile addio a Marcos Leonardo.

Calciomercato Roma, Alfredo Morelos al posto di Marcos Leonardo: mossa a sorpresa del Santos

Secondo quanto riferito da João Bertuzzo del portale Meu Peixão, infatti, il Santos avrebbe avviato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Alfredo Morelos. Il colombiano, attualmente svincolato dopo la fine della sua avventura ai Rangers, farebbe gola e non poco al club brasiliano, che starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta all’entourage del calciatore.

La Roma segue con attenzione lo snodarsi della vicenda. Nel caso in cui il Santos dovesse effettivamente chiudere per Morelos, infatti, il club paulista in linea di massima potrebbe ammorbidire la sua posizione, fin qui intransigente, per Marcos Leonardo. Allo stato attuale, però, una trattativa concreta tra il Santos e Morelos non è ancora partita. Scenario comunque da monitorare.