Prestito con obbligo condizionato: intesa totale con la Roma

Calciomercato Roma, emergono ulteriori dettagli in merito alla chiusura dell’affare dei giallorossi. La fumata bianca è arrivata.

Dopo i contatti delle scorse settimane, il mercato della Roma è entrato definitivamente nel vivo. All’addio di Matic, che sarà ufficiale nel corso delle prossime ore, i giallorossi hanno risposto chiudendo il doppio affare con il Psg Paredes-Renato Sanches.

Dopo aver trovato l’accordo per il ritorno dell’argentino nella Capitale, infatti, la Roma ha limato gli ultimi dettagli anche per il portoghese. Secondo quanto riferito da Sky, l’ex Bayern Monaco approderà alla corte di Mourinho con la formula del prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto fissato a quindici milioni che diventerà obbligatorio nel caso in cui il portoghese dovesse disputare il 60% delle gare ufficiali della Roma. Raggiunto dunque una sorta di compromesso tra le richieste del Psg, che spingeva per l’obbligo di riscatto, e la proposta iniziale della Roma, che metteva sul piatto ‘soltanto’ il diritto.

Nelle prossime ore Renato Sanches approderà dunque a Roma per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul nuovo contratto. Il centrocampista lusitano aveva da tempo accettato l’offerta pluriennale messa sul piatto dalla Roma, che dal canto suo non si è fatta intimidire dalle manovre di disturbo effettuate nelle ultime ore dal Galatasaray, che ha provato a capire i margini di un’eventuale irruzione. La nuova meta di Renato sarà la Roma: fumata bianca totale. Mancano soltanto visite mediche e firma per far sì che venga messo tutto nero su bianco.