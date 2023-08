Roma a tutti i costi, conto alla rovescia iniziato: doppio accordo imminente

Roma a tutti i costi, comincia il conto alla rovescia per la chiusura di un doppio affare in entrata: l’accordo è imminente

Molti dubbi alimentano i pensieri dei tifosi romanisti, che avevano speranze ben diverse dopo la permanenza di Mourinho. Con il portoghese rimasto sulla panchina giallorossa si pensava che la società potesse fare qualcosa in più sul mercato, ma i paletti imposti dalla Uefa hanno cambiato i piani di Tiago Pinto.

Il gm portoghese si è visto costretto a pensare prima alle cessioni, cosa che ha fatto poi slittare l’acquisto di un centravanti, fino ad arrivare alla delicata situazione di oggi. La Roma si ritrova con un unico attaccante di ruolo, ovvero il Gallo Belotti, che però non gode della piena fiducia del mister dopo la scorsa stagione da 0 gol in campionato.

A rendere ancora tutto più difficile ci ha pensato Nemanja Matic, colonna portante del centrocampo, che ha deciso di lasciare la capitale pochi giorni dalla ripresa del campionato per andare al Rennes, cosa che obbliga i giallorossi ad investire ancora in mezzo al campo.

Per la gioia dei tifosi sono due le operazioni che si apprestano ad essere chiuse in brevi tempi, sarà Roma a tutti i costi, è iniziato il conto alla rovescia per il doppio accordo.

Roma a tutti i costi, doppio accordo vicinissimo alla chiusura

L’addio di Matic dunque ha costretto Tiago Pinto a dover sondare altri nomi per la mediana giallorossa, ed in così poco tempo, ma soprattutto con risorse economiche così limitate poteva essere un problema riuscire a sopperire all’assenza del serbo.

Il gm portoghese ha dimostrato però di saper farsi trovare pronto, con un accordo lampo per il ritorno di Paredes nella capitale, individuato come sostituto dell’ex Chelsea e Man. United

L’argentino può arrivare dal Psg, che chiede pochi milioni per lasciarlo partire, sempre da Parigi sono ore decisive anche per il passaggio di Renato Sanches in giallorosso. Si continua a lavorare con la società transalpina per trovare un accordo, che ad oggi potrebbe essere sempre più vicino, come riportato anche da Gianluca Di Marzio sui suoi canali ufficiali.

Manca poco dunque e Mourinho potrà finalmente avere l’attaccante e i due centrocampisti che completeranno la rosa in vista della prossima stagione.