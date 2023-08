Roma, è finita: accordo e firma UFFICIALE

Un comunicato apparso sul sito ufficiale del club ha reso noto la conclusione dell’affare. Lascia definitivamente la Roma.

Fuochi d’artificio in casa Roma. I giallorossi, infatti, si sta stanno segnalando come tra i club più attivi in questo frangente della sessione estiva di calciomercato. Sono diversi gli affari che i giallorossi hanno portato a termine, sia in entrata che in uscita.

Manca soltanto l’ufficialità, ma Paredes e Renato Sanches possono già essere considerati virtualmente nuovi calciatori della Roma. Pinto ha chiuso la doppia operazione con il Psg. Se il ritorno dell’argentino è stato chiuso a titolo definitivo, per il portoghese la formula che ha permesso ai capitolini di archiviare l’affare è stata quella di un prestito oneroso con riscatto condizionato, vincolato al raggiungimento di determinate condizioni. Sia Paredes che Renato sono attesi a Roma nella giornata di domani: il loro sbarco è fissato per le 12. Il blitz dei giallorossi per l’ex Juventus si coniuga, però, con la cessione di Matic.

Calciomercato Roma, Matic è UFFICIALMENTE un nuovo calciatore del Rennes

Sbarcato a Rennes nel tardo pomeriggio di ieri, il centrocampista serbo si è sottoposto alle visite mediche di rito con il club francese, apponendo la sua firma sul nuovo contratto. Con un comunicato ufficiale, infatti, il Rennes ha annunciato la firma del calciatore serbo, che si è legato al Rennes con un contratto biennale.

Nel pomeriggio Paulo Dybala aveva già colto l’occasione per salutare sui social l’ormai ex play maker della Roma. Protagonisti di diversi ‘siparietti social’, l’argentino e il serbo avevano coltivato un grande rapporto dentro e fuori dal rettangolo verde. Il messaggio di Dybala ha anticipato di poche ore il comunicato del Rennes: Matic lascia ufficialmente la Roma, a solo un anno di distanza dal suo approdo nella Capitale.