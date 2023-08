Salta tutto a un passo dalla firma: Roma nei guai

Salta tutto proprio quando sembrava che la trattativa stesse finalmente per chiudersi: la Roma ora è nei guai

Manca sempre meno alla nuova stagione di Serie A, e giorno dopo giorno sembrano aumentare i dubbi sulla Roma, che si ritrova ancora senza una rosa completa e con la necessità di dover intervenire in diversi reparti per rinforzare la rosa.

L’addio di Ibanez sembrava che potesse sbloccare le operazioni in entrata, grazie agli oltre 30 milioni entrati nelle casse giallorosse, ma così non è stato. Allontanatosi definitivamente Scamacca, che ha scelto l’Atalanta, ed Alvaro Morata che invece ha rinnovato con l’Atletico Madrid, Tiago Pinto si è visto costretto a virare su altri obbiettivi.

Uno di questi è Marcos Leonardo, giovane talento brasiliano del Santos, ma anche in questo caso le richieste trovare un accordo con i bianconeri non sarà facile. Sono diversi i nomi sul taccuino di Pinto, stando alle ultime notizie però uno dei nomi più caldi su quella lista rischia di saltare proprio quando era ad un passo dalla firma, con la Roma che si ritroverebbe davvero nei guai visto l’imminente ripresa della stagione.

Salta tutto, mancava solo la firma: la Roma adesso è nei guai

Sembrava esser partito nel migliore dei modi il calciomercato della Roma, con diverse operazioni chiuse a parametro zero (Aouar e Ndicka) e la conferma di Llorente in difesa, ma la società ha poi dovuto fare i conti con i paletti imposti dalla Uefa.

Tiago Pinto aveva provato a regalare all’allenatore un colpo in attacco che avrebbe potuto rilanciare le sorti della stagione romanista, ma fin ora tutti i nomi sulla sua lista sono sfumati. L’unico ancora rimasto in corsa è Duvan Zapata, colombiano in uscita dall’Atalanta, ma anche in questo caso trovare l’accordo per il trasferimento non sarà semplice.

Stando a quanto riporta Calciomercato.it la Roma vorrebbe presentare all’Atalanta un’offerta di prestito oneroso con un obbligo di riscatto legato al raggiungimento del 40% delle presenze stagionali, una formula che non convince ne la Dea ne il calciatore, che spera di lasciare definitivamente Bergamo per approdare a Roma.

La trattativa resta ben avviata, e rimane la volontà da entrambe le parti di chiudere in brevi tempi questa operazione, ma la Roma dovrà cambiare strategia per non rischiare di far saltare l’affare