Affare dell’estate UFFICIALE: la Roma beneficia del domino

La conclusione ufficiale della trattativa può fornire un assist a sorpresa alla Roma di José Mourinho, molto attiva in queste calde ore di calciomercato.

Giornata di ferragosto frenetica per la Roma e per tutto il mondo giallorosso. Poco dopo le 12, infatti, sono atterrati all’aeroporto di Ciampino Leandro Paredes e Renato Sanches che, dopo aver svolto la tornata di visite mediche, suggelleranno con la firma i rispettivi accordi con i giallorossi. Il lavoro di Tiago Pinto, però, continua imperterrito.

Nei prossimi giorni la priorità della Roma sarà quella di puntellare l’attacco. Non ci sono indiscrezioni sbandierate ai quattro venti, ma obiettivi concreti nel mirino dei giallorossi: Zapata e Marcos Leonardo rappresentano per distacco le candidature più credibili, con la Roma che è intenzionata ad affondare il colpo sia per il colombiano dell’Atalanta che per il brasiliano del Santos. Per entrambi, però, resta da trovare l’accordo con i club di appartenenza, non proprio un dettaglio da trascurare.

Come evidenziato da calciomercato.it, il Santos nelle ultime ore ha alzato la posta in ballo, facendo recapitare alla Roma una nuova richiesta. Il club paulista, infatti, per cedere Marcos Leonardo ora vuole almeno 20 milioni di euro bonus inclusi, con una parte fissa più consistente rispetto ai 12 milioni di euro prospettati dall’ultima offerta della Roma.

Calciomercato Roma, Neymar UFFICIALE all’Al-Hilal: il Santos intasca. I possibili risvolti sul futuro di Marcos Leonardo

Un segnale forte quello del Santos, un avviso ai naviganti da non trascurare. Nel frattempo il calciatore ha lanciato segnali distensivi per provare a stemperare la situazione bollente che si sarebbe potuta determinare. La volontà di Marcos Leonardo, però, continua ad essere l’approdo alla Roma. Eventualità che potrebbe diventare ancor più concreto ‘grazie’ alla conclusione di un affare importante.

Nelle ultime ore dal Brasile è rimbalzata l’indiscrezione secondo cui il Santos avrebbe messo nel mirino, tra gli altri, anche Alexis Sanchez. L’acquisto dell’asso cileno, oltre che dai soldi eventualmente ricavati dalla cessione di Marcos Leonardo, potrebbe essere finanziato anche da quanto il club carioca (poco più di 2 milioni di euro) percepirà dal trasferimento di Neymar all’Al-Hilal. Il Psg, infatti, dovrà corrispondere all’alvinegro praiano un premio valorizzazione per la cessione di O’Ney, che è diventato ufficialmente un nuovo calciatore dell’Al-Hilal. Un gruzzoletto da no trascurare entrerà dunque nelle casse del Santos: staremo a vedere se e come tutto questo cambierà le carte in tavola per il futuro di Marcos Leonardo.