Coppa Italia, verdetto UFFICIALE: la possibile avversaria della Roma

I risultati delle gare di Coppa Italia e il nome dell’eventuale avversaria della Roma agli ottavi. Ecco i risultati.

L’inizio della stagione è sempre più vicino. Dopo il ritiro in Portogallo, durante il quale la Roma di José Mourinho ha svolto diverse amichevoli per testare la propria condizione atletica e nuovi varianti tattiche, Dybala e compagni si stanno preparando per l’esordio in campionato contro la Salernitana.

Con un occhio rivolto anche ai possibili sviluppi sul mercato, i giallorossi affrontano la nuova stagione con il desiderio di andare il più avanti possibile in tutte le competizioni nelle quali militeranno. Sotto questo punto di vista la Coppa Italia rappresenterà un autentico banco di prova. I giallorossi, infatti, vogliono riscattare la deludente eliminazione dello scorso anno, con la Cremonese che sbancò l’Olimpico estromettendo i giallorossi.

Coppa Italia, la Roma affronterà una tra Cremonese e Cittadella agli ottavi

E proprio i lombardi potrebbero essere i prossimi avversari della Roma agli ottavi di Coppa Italia. La Cremonese, infatti, ha battuto il Crotone per 3-1 dopo i tempi supplementari: decisive le reti di Felix, Vasquez e Pickel.

I grigiorossi ai sedicesimi se la vedranno con il Cittadella, capace di regolare l’Empoli al ‘Castellani’ con un sorprendente 1-2 in rimonta: alla rete di Caputo, infatti, i toscani hanno reagito prima impattando la gara grazie al sigillo di Amatucci, e poi compiendo il sorpasso definitivo grazie a Magrassi. Sarà dunque una tra Cremonese e Cittadella la prossima avversaria della Roma agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Ricordiamo che i giallorossi sono inseriti nella parte destra del tabellone assieme a Lazio, Napoli e Juventus. In caso di vittorie dei biancocelesti e dei giallorossi, ai quarti di finali si materializzerebbe l’attesissimo derby della Capitale.