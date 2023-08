Doppietta da urlo e via libera: l’Inter sblocca la Roma

Doppietta da urlo e via libera: a sbloccare la Roma sarà l’Inter, dalla quale dipenderà un clamoroso intreccio di mercato

Continua l’infinita telenovela che vede protagonisti la Roma, il Santos e Marcos Leonardo, che spera ancora in un trasferimento in giallorosso entro la fine del mercato. Il giocatore era arrivato al punto di rifiutare di allenarsi con la squadra, creando una rottura totale tra lui e la società, ma questo non è bastato.

Tutto questo perché il Santos potrebbe perdere anche un altro dei suoi giovani talenti, ovvero l’attaccante Deivid, che è finito nel mirino di molti club europei, su tutti Chelsea e Monaco, che si sono mosse in modo concreto per cercare di strapparlo ai brasiliani.

La Roma comunque resta fiduciosa che l’affare possa andare in porto, magari negli ultimi giorni di mercato, ma c’è da abbattere prima il muro della squadra brasiliana. A seguito di un incontro avvenuto nel corso della notte il calciatore verrà reintegrato in rosa, fattore che permette al club di alzare la richiesta ai giallorossi.

La richiesta è dunque salita a 20 milioni, ma probabilmente Pinto potrebbe riuscire ad abbassare tali pretese. Con ogni probabilità sarà l’Inter che senza volerlo darà una mano alla Roma a sbloccare l’affare, con una mossa che creerebbe un interessante intreccio di mercato.

Doppietta da urlo e via libera: l’affare si farà grazie all’Inter

Il Santos dunque prova ancora a fare muro ai giallorossi, provando ad alzare la richiesta per Marcos Leonardo a circa 20 milioni di euro, fattore che, almeno per ora, potrebbe impensierire Tiago Pinto, ma non al punto da voler abbandonare la pista che porta al giovane attaccante brasiliano.

Anche i bianconeri ne sono consapevoli, ed è per questo che non possono permettersi di starsene con le mani in mano senza avere un piano pronto nel caso si concretizzi anche questa cessione. Stando alle ultime notizie che circolano in Sud America il Santos sarebbe alla ricerca di un attaccante, ed avrebbe individuato in Alexis Sanchez l’uomo giusto per provare a rilanciare le sorti del campionato.

Santos faz nova consulta e sonha com a contratação de Alexis Sánchez https://t.co/7M02rvC6Up via @UOLEsporte @UOL — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) August 15, 2023

Il cileno spera ancora in un ritorno all’Inter, che resta la sua destinazione preferita, ma nel caso in cui questa opzione non si concretizzasse l’ex Udinese potrebbe prendere in considerazione di unirsi ai brasiliani, scelta che gli permetterebbe anche di essere più vicino alla sua famiglia.