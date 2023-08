Telenovela Marcos Leonardo-Roma: il Santos spara alto

Telenovela Marcos Leonardo-Roma, dopo l’incontro avvenuto questa notte il Santos alza la richiesta a Tiago Pinto

La telenovela di mercato tra la Roma ed il Santos per il trasferimento di Marcos Leonardo in Italia si arricchisce ogni giorno con un nuovo episodio. In un primo momento sembrava che l’affare potesse chiudersi in breve tempo, soprattutto grazie alle pressioni degli agenti del calciatore che spingevano per un suo passaggio alla Roma per poter giocare in Europa, ma il club brasiliano, viste le esigenze di mercato e la delicata situazione in cui riversa la squadra ha deciso di cambiare idea.

Con una classifica allarmante le cessioni potrebbero gravare ancora di più sul piazzamento finale, ecco il perché del loro dietrofront, il Santos infatti dovrebbe cedere anche Deivid, finito nel mirino di Chelsea e Monaco, con quest’ultimi che hanno però un diritto di prelazione sul giocatore.

Nel caso in cui fosse il Chelsea a spuntarla si complicherebbe anche la chiusura dell’affare con la Roma, visto che i bianconeri rimarrebbero orfani dei loro due migliori elementi. Il Monaco invece potrebbe lasciare Deivid in prestito fino a gennaio, soluzione che renderebbe più facile cedere alle richieste della Roma. Stando alle ultime notizie però la situazione potrebbe cambiare dopo il rientro in squadra dell’attaccante, che aveva scelto di non allenarsi più con il club fino alla sua cessione, ecco il punto di Calciomercato.it

Marcos Leonardo-Roma le richieste del Santos dopo il rientro in gruppo: CM.IT fa il punto sulla situazione

È un ferragosto bollente nella capitale, e non solo a causa di questa torrida estate. Proprio oggi infatti sono atterrati nella capitale i due nuovi volti del centrocampo giallorosso, ovvero Paredes e Renato Sanches, arrivati entrambi dal Psg con la pressione di dover sostituire una colonna portante della squadra come lo era Nemanja Matic.

Anche sul fronte Marcos Leonardo si registrano importanti novità, come riportato da Calciomercato.it infatti ci sarebbe stato un incontro tra il calciatore ed il Santos, che ha portato ad un esito positivo per la società brasiliana. Dopo un consulto con la famiglia pare infatti che il suo rientro in squadra possa avvenire a breve, e questo potrebbe far cambiare le carte in tavola in una trattativa già di per se complicata

Oggi #MarcosLeonardo potrebbe tornare ad allenarsi. La decisione arriverà dopo un consulto con famiglia e rappresentanti @calciomercatoit https://t.co/igN5Mush58 — daniele trecca (@danieletrecca) August 15, 2023

Pare infatti che la società brasiliana abbia alzato le richieste per il suo giovane talento, fissando il prezzo a circa 20 milioni di euro, la Roma ha deciso di prendere tempo e di riflettere, tuttavia la trattativa è tutt’altro che chiusa, con i giallorossi che proveranno fino all’ultimo a provare ad assicurarsi il suo cartellino.