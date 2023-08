Renato Sanches e Paredes atterrati a Roma | VIDEO e FOTO ASRL

Comincia ufficialmente l’avventura di Renato Sanches e il ritorno di Paredes alla Roma. I due centrocampisti sono atterrati a Ciampino.

C’era molta attesa in questa caldissima giornata di Ferragosto per l’arrivo di Paredes e Renato Sanches a Roma. Poco dopo le 12 i due centrocampisti sono atterrati all’aeroporto di Ciampino, salutati da un centinaio di tifosi in giubilo.

Accolti da un’atmosfera caldissima, i due calciatori verosimilmente già nelle prossime ore si sottoporranno alle visite mediche di rito prima di mettere nero su bianco ai nuovi contratti, legandosi ufficialmente alla Roma.

Renato Sanches e Paredes atterrati a Ciampino: atmosfera da brividi. Daje Roma daje💛❤️ pic.twitter.com/olbKQv1ztW — asromalive.it (@asromaliveit1) August 15, 2023

L’accordo con il Psg per Renato Sanches è stato raggiunta sulla base di un’operazione in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligatorio nel caso in cui il portoghese dovesse disputare il 60% delle gare ufficiali. Trattativa conclusa per 16 milioni di euro complessivi. Paredes, invece, ritorna a Roma a titolo definitivo per circa 4,3 milioni di euro, bonus inclusi. L’argentino firmerà un biennale con opzione per il terzo anno.