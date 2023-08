Rissa in allenamento, pugni e rottura del setto nasale: caos UFFICIALE

L’allenamento di rifinitura si trasforma in un vero e proprio putiferio. Ecco la dinamica dell’accaduto.

L’inizio della Serie A è sempre più vicino con le prime gare in programma già nel week end. Dopo il lungo ritiro estivo, l’attesa dei tifosi sta per finire. In altre parti del mondo, invece, i campionati sono entrati nelle loro fasi più calde. L’ultima indiscrezione che trapela dal Brasile ha assolutamente del clamoroso.

In casa Flamengo quanto successo nelle scorse ore ha dell’incredibile. Come riportato da Vene Casagrande e indirettamente confermato dallo stesso club rossonero, Gerson e Varela si sono resi protagonisti di uno scontro fisico accesissimo in allenamento. Durante la partitella finale, dopo un contatto di gioco piuttosto duro, Varela ha cercato di colpire il brasiliano ex Roma, che ha schivato il colpo. La reazione di Gerson non si è fatta attendere: la serie di pugni inferti a Varela è costato a quest’ultimo la rottura del setto nasale.

Come riferito da Casagrande, Varela è stato portato subito in ospedale per sottoporsi agli esami strumentali del caso. I test avrebbero confermato la frattura del setto nasale per ricomporre la quale, però, non sarà necessario l’intervento chirurgico. Proprio in queste ore si sta realizzando una maschera ad hoc che il calciatore potrà utilizzare per proteggere dagli urti la parte colpita.

Rissa Gerson-Varela: il comunicato UFFICIALE del Flamengo

A stretto giro di posta è arrivato il comunicato ufficiale del Flamengo, che ha spiegato come il conciliabolo sia stato risolto internamente. Ecco il comunicato:

“l Clube de Regatas do Flamengo informa che la controversia tra gli atleti Gerson e Varela è stata risolta internamente dal dipartimento di calcio. I giocatori capiscono che l’episodio fa parte di una sessione di allenamento contestata. La preparazione per la partita di domani continua come di consueto”.