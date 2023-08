UFFICIALE, ginocchio KO: la Roma gli dice addio

Ufficiale, tremendo infortunio per il calciatore: il suo ginocchio va ko e purtroppo la Roma sarà costretta a dirgli addio

La scorsa stagione è stata una maledizione per la Roma dal punto di vista degli infortuni. Solo quello di Tammy Abraham è costato alle casse societarie circa 40 milioni di euro, soldi che sarebbero potuti arrivare da una sua cessione in Premier League.

Il finale di stagione poi è stato quello più sofferto, quando la squadra era ancora in corso per un posto in Champions League e nel pieno delle fasi finali dell’Europa League.

I tanti assenti hanno costretto Mourinho a provare soluzioni di fortuna, ma hanno anche dato la possibilità all’allenatore di poter far scendere in campo molti ragazzi della primavera, fattore determinante nel mercato estivo della Roma, che ha potuto rimpinguare le casse societarie attraverso la cessione di Volpato e Missori.

Ancora oggi però questa maledizione continua, il giocatore è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo a causa di un infortunio al ginocchio e la Roma sarà dunque obbligata a dirgli addio.

Ufficiale, il ginocchio va KO: la Roma costretta a dire addio al calciatore

Gli infortuni sono sempre la maggior preoccupazione di allenatori e staff tecnico nel corso della preparazione per la nuova stagione. Il carico di lavoro eccessivo potrebbe farsi risentire sui giocatori, costretti ogni anno a ritmi di gioco sempre più elevati e a dover giocare molte più partite ravvicinate nel corso del campionato.

La sfortuna dei giallorossi colpisce anche i possibili obbiettivi di mercato, ovvero il difensore francese del RedBull Salisburgo Oumar Solet. A rendere pubblica la notizia è stato il club austriaco attraverso un comunicato apparso sui suoi canali ufficiali.

L’infortunio sembrava molto peggio di quanto è in realtà, dalla nota del Salisburgo infatti si apprende che il calciatore dovrà stare fuori diverse settimane a causa di un problema al ginocchio. Staremo a vedere se tutto ciò potrà avere delle conseguenze tangibili sull’eventuale trasferimento alla Roma.

Il suo è uno dei nomi tra i possibili sostituti di Roger Ibanez, che si è trasferito in Arabia per oltre 30 milioni di euro e che dovrà essere sostituito da Pinto prima dell’inizio della stagione.