Amrabat “al posto” di Cristante, la stanno chiudendo

Questi ultimi giorni di calciomercato saranno determinanti per le sorti della prossima stagione. In molti hanno salutato Trigoria, per la maggior parte esuberi che la società cercava di cedere a titolo definitivo da anni, ma durante questi ultimi giorni Mourinho ha dovuto rinunciare anche a due dei suoi titolari.

Roger Ibanez è il primo dei fedelissimi dell’allenatore che hanno lasciato la capitale, raggiungendo anche lui la Saudi Pro League di Ronaldo e Benzema per oltre 30 milioni di euro, mentre Nemanja Matic a sorpresa ha rotto con la società, chiedendo ed ottenendo il trasferimento al Rennes.

Tiago Pinto non ha perso tempo, riuscendo a chiudere ufficialmente i trasferimenti di Leandro Paredes e Renato Sanches, arrivati entrambi dal Psg, con il portoghese che ormai era seguito da settimane dai giallorossi.

Stando alle ultime indiscrezioni però i movimenti di mercato non sarebbero ancora finiti, con Abrabat che pare essere pronto a diventare “l’erede” di Bryan Cristante: la stanno chiudendo in queste ore.

Amrabat prende il posto di Cristante, si chiude

Una finestra di trasferimenti molto caotica per la Roma, rimasta senza Champions League, e gli entroiti che ne sarebbero derivati, e la mancata cessione di Tammy Abraham, che sarebbe dovuto tornare in Premier League per circa 40 milioni di euro, soldi che sarebbero potuti essere reinvestiti per rafforzare la rosa.

Secondo le ultime indiscrezioni tra i tanti nomi in uscita ci potrebbe essere quello di Bryan Cristante, il quale sembrava essere finito nel mirino del Liverpool, che cerca un centrocampista per rafforzare la rosa a disposizione dell’allenatore tedesco Jurgen Klopp.

A seguito di questa notizia però è circolata in Inghilterra un’immediata “smentita”, secondo quanto riporta il portale Sportwereld il favorito come nuovo nome del centrocampo dei Reds non sarebbe Cristante, bensì un altro nome ben noto della nostre Serie A.

Sofyan Amrabat hard op weg naar Liverpool: ‘Reds’ hebben oud-Feyenoorder bijna binnen https://t.co/yQCYRGO8hP pic.twitter.com/z33RaKcKUX — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) August 16, 2023

Sul taccuino dei dirigenti del Liverpool ci sarebbe dunque il nome di Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino che si è distinto non solo con la maglia viola, ma anche all’ultimo mondiale in Qatar, dove è risultato tra i migliori della competizione