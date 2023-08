Attacco Roma, nome nuovo e trattativa avanzata

Attacco Roma, spunta a sorpresa un nuovo nome sul taccuino di Tiago Pinto , la trattativa è già in fase avanzata

Il tempo stringe e per Tiago Pinto pare sia sempre più difficile riuscire ad accontentare le richieste dell’allenatore, il quale sperava di avere una nuova punta a disposizione già dalla fine del ritiro in Portogallo.

La delicata situazione economica in cui riversa il club non ha aiutato il gm giallorosso, che prima di pensare a comprare ha dovuto sfoltire la rosa dagli esuberi per venire incontro ai paletti imposti dalla Uefa, che pretendevano dalla Roma di registrare a bilancio 30 milioni di plusvalenze per non andare incontro a sanzioni pesanti.

Superato questo momento “critico” si pensava che le operazioni in entrata si potessero sbloccare, in particolare quelle relative al trasferimento di Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata, che alla fine hanno scelto rispettivamente l’Atalanta e la permanenza a Madrid, con annessa rinnovo di contratto.

I nomi più caldi sembravano essere quelli di Duvan Zapata e Marcos Leonardo, per i quali però le trattative faticano ancora a decollare, in particolare quella relativa al giovane talento brasiliani. Pinto si è visto dunque costretto a tutelarsi, sondando nuovi nomi per il pacchetto offensivo, nelle ultime ore uno in particolare sembra essere vicinissimo a vestire la maglia della Roma.

Attacco Roma, trattativa avanzata per un nome a sorpresa

Brusco rallentamento nella trattativa che avrebbe dovuto portare Marcos Leonardo in Italia, con il presidente del Santos che continua a fare muro ai giallorossi, nella speranza di trattenere il calciatore almeno fino a dicembre, come ammesso di recente durante una conferenza stampa:

“Abbiamo davvero bisogno di lui considerando il nostro momento difficile. Il nostro obiettivo è trattenere il calciatore fino alla fine dell’anno. Ci è stata presentata una proposta molto al di sotto delle nostre aspettative, motivo per cui la nostra posizione era di non accettarla.”

Proprio per questo per la Roma è stato necessario tutelarsi, sondando altri nomi sul mercato, tra cui quello di quello di Abel Ruiz. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio i giallorossi avrebbero già avviato i contatti per l’attaccante spagnolo in forza al Braga che si è mostra di recente nell’Europeo Under 21.