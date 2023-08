Doppio colpo Roma: si chiude in 24 ore

Doppio colpo della Roma, si chiude in 24 ore: la mossa di Pinto si potrebbe rivelare quella decisiva. Ecco quello che sta succedendo proprio adesso

Un’accelerazione che potrebbe regalare quattro colpi nello spazio di pochissimo tempo: sì, perché se oggi sono arrivati gli annunci ufficiali di Paredes e di Renato Sanches, nelle prossime ore Tiago Pinto potrebbe chiudere anche per Zapata – con il quale sono stati riavviati i contatti – e pure per Marcos Leonardo, l’altro attaccante che il gm giallorosso ha messo nel mirino.

Le ultime notizie, riportate in esclusiva da calciomercato.it, parlano realmente di un affare in chiusura. Pinto infatti ha raggiunto, comprensivi i bonus, la richiesta del Santos: un affare da oltre 20milioni di euro, una cifra che ormai ha convinto i brasiliani a mollare la presa dopo il tira e molla dei giorni scorsi. Un tira e molla che ha portato anche Rafela Pimenta a volare verso il Brasile per cercare di risolvere la questione.

Doppio colpo Roma, ecco Marcos Leonardo

Oggi siamo alla giornata definitiva, quella della resa dei conti. Entro le prossime ore è attesa la risposta della società brasiliana all’ultima proposta dei giallorossi che verrà ufficialmente formalizzata a stretto giro di posta, quindi siamo ai dettagli, a quanto pare. Dettagli che potrebbero portare velocemente alla fumata bianca.

Insomma, Zapata e Marcos Leonardo forse in dirittura d’arrivo entrambi. E in questo modo, Mourinho, può essere soddisfatto visto che la Roma, praticamente, avrebbe chiuso la rosa. Sì, perché con i due centrocampisti di oggi e con i due attaccanti che dovrebbero arrivare, mancherebbe forse solamente un difensore al posto di Ibanez che è andato in Arabia Saudita. Ma forse pr quest’ultimo colpo c’è tempo, ancora. Le priorità, in casa giallorossa, erano sicuramente altre.