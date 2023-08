Nuovo bomber Roma, ore bollenti: via libera ad una condizione

Calciomercato Roma, dopo aver sistemato il centrocampo i giallorossi vogliono completare anche l’attacco a disposizione di José Mourinho.

I giorni della Roma. I giallorossi si segnalano tra i club più attivi in questo frangente della sessione estiva di calciomercato. In attesa di definire ufficialmente gli innesti di Renato Sanches e Paredes, che quest’oggi sono atterrati nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche di rito, i giallorossi vogliono archiviare anche la pratica attacco.

Oltre che per Marcos Leonardo, per il quale il Santos, però, ha fatto recapitare una richiesta più alta rispetto a quella avanzata fino a poco tempo fa, Pinto vuole stringere i tempi anche per Duvan Zapata. L’attaccante colombiano è da tempo balzato in cima nella lista delle preferenze del club giallorosso. I contatti con l’Atalanta sono entrati nel vivo, ma fino a questo momento la fumata bianca non è ancora arrivata.

Affare Duvan Zapata, contatti Roma-Atalanta: ecco cosa manca per il sì

Se sulla valutazione complessiva la distanza non sembra incolmabile (affare da circa 9-10 milioni di euro), ciò che sta determinando la fase di stallo, al momento, è la formula con la quale sbloccare l’affare. Gli orobici vorrebbero intavolare l’operazione sulla base di una cessione a titolo definitivo; in questa direzione spinge anche Zapata, che ormai giudica chiuso il suo ciclo in quel di Bergamo.

La Roma, invece, prediligerebbe una formula meno ‘impattante’ a bilancio: un prestito oneroso con riscatto condizionato, che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di una quota minima di presenze stagionali. La stessa formula, per intenderci, con la quale i capitolini hanno chiuso l’affare Renato Sanches. Per adesso l’Atalanta frena; la sensazione, però, è che i due club possano alla fine trovare la quadra. Si prospettano giorni importanti di trattative: quella che è appena cominciata, salvo nuovi dietrofront, potrebbe essere la settimana per l’approdo di Duvan Zapata alla Roma.