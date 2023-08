Proposta rifiutata, fulmine a ciel sereno Roma: nuovo ribaltone

Calciomercato Roma, arrivano importanti aggiornamenti su un intreccio che indirettamente coinvolgerebbe anche i giallorossi. Ecco come.

A calamitare le maggiori attenzioni nel quartier generale della Roma non è stato lo sbarco di Leandro Paredes e Renato Sanches. I due centrocampisti, che nelle prossime ore apporranno la firma sul contratto, sono sbarcati all’ora di pranzo all’aeroporto di Ciampino per sottoporsi alle visite mediche. Tuttavia l’attenzione di Tiago Pinto è rivolta anche e soprattutto alla possibile definizione di nuove trattative.

Al centro dei pensieri del GM della Roma c’è sicuramente la questione attacco. Prescindendo dalla situazione Zapata, per la quale l’intesa definitiva con l’Atalanta non sembra essere poi così lontana, è il rebus legato a Marcos Leonardo a tenere con il fiato sospeso gli uomini mercato della Roma. Il Santos, infatti, non ha alcuna intenzione di abbassare le proprie pretese economiche, anzi. Il club paulista ha fatto recapitare ai giallorossi una nuova richiesta: 20 milioni di euro bonus inclusi, ma con una parte fissa più alta rispetto ai 12 milioni di euro messi sul piatto dalla Roma.

Calciomercato Roma, no del Santos a Sanchez: cosa cambia sul fronte Marcos Leonardo

Si prospettano ore di riflessione in casa giallorossa. L’ultima parola, come spesso accade in questo genere di situazioni, l’avranno i Friedkin. Nel frattempo il calciatore sta provando a ricucire lo strappo con il Santos degli ultimi giorni. Segnali distensivi che, però, non chiudono affatto le porte ad un possibile approdo nella Capitale, tutt’altro.

Il desiderio di Marcos Leonardo resta sempre e comunque quello di vestire la maglia della Roma. Ecco perché il Santos, sottobraccio, ha cominciato a sondare anche altri profili per l’attacco. Tra i profili circolati nelle ultime ore, era stata ventilata anche la possibilità per il club paulista di mettere le mani su Alexis Sanchez. In realtà, stando a quanto riferito da Goal.br, il cileno avrebbe fatto recapitare al Santos una richiesta da quasi 4,5 milioni di euro a stagione. Cifre (al momento) considerate eccessive sia dal Corinthians che dal Santos, vorrebbero limitare in maniera considerevole l’esborso cash. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi importanti sotto questo punto di vista.