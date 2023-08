Telenovela Marcos Leonardo: riunione finita

Telenovela Marcos Leonardo, finita la riunione che dovrebbe decidere il futuro del talento brasiliano seguito da Tiago Pinto: la situazione

Sono ore calde per il calciomercato in entrata della Roma, con i giallorossi che hanno dovuto fare i conti con addii importanti del calibro di Ibanez e Matic, e che dovranno affrontare la prossima stagione, almeno al momento, con più dubbi che certezze.

Nonostante le limitate risorse economiche a disposizione Tiago Pinto è stato bravo a riuscire a portare nella capitale calciatori di valore senza dover spendere in cartellini, tuttavia potrebbe essere necessaria un’inversione di marcia se si vuole concretizzare le ultime operazioni in entrata e non lasciare all’allenatore una rosa incompleta.

I nomi sul suo taccuino sono ancora molti, tra i quali si potrebbero essere aggiunti quelli di Willian José del Betis e Broja del Chelsea, su tutti però spiccano ancora quelli di Marcos Leonardo e Duvan Zapata, che potrebbero essere anche i preferiti dello Special One.

La trattative per portare Marcos Leonardo in Italia però è più complicata del previsto, con il Santos che fa muro ai giallorossi, e che spera di trattenere il calciatore almeno fino a dicembre, per stessa ammissione del presidente del club, stando alle ultime indiscrezioni però ci sarebbe stata una importantissima riunione per decidere il futuro del giovane talento, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Telenovela Marcos Leonardo, cosa cambia dopo la riunione odierna

In Brasile continua a tenere tutti in stallo la situazione legata a Marcos Leonardo, con il calciatore che sta facendo di tutto per approdare alla corte di Mourinho, dovendo fare i conti però con il muro del Santos. Il presidente del club rifiuta la cessione almeno fino a dicembre, come dichiarato in una recente intervista:

“Abbiamo davvero bisogno di lui considerando il nostro momento difficile. Il nostro obiettivo è trattenere il calciatore fino alla fine dell’anno. Ci è stata presentata una proposta molto al di sotto delle nostre aspettative, motivo per cui la nostra posizione era di non accettarla. “

La recente riunione tra società e rappresentanti del calciatore non ha portato ad un esito positivo, la situazione infatti è ancora in stand-by, ed appare dunque difficile una chiusura in tempi brevi dell’affare, con Tiago Pinto che ha infatti cominciato a tutelarsi sondando altri nomi sul mercato. La trattativa dunque non finisce qui, ma ci sarà bisogno di pazienza, e probabilmente di alzare l’offerta presentata ai brasiliani.