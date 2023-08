Valzer delle punte clamoroso: sfida Roma-Milan a sorpresa

Calciomercato Roma, sono tanti i nomi valutati dai giallorossi per rinforzare il pacchetto offensivo. Possibile sfida al Milan: le ultime.

Quella che è appena iniziata ha tutta l’aria di essere una settimana decisiva per le mosse in attacco della Roma. Dopo aver chiuso la doppia trattativa con il Psg per Paredes e Renato Sanches, infatti, i giallorossi serrano i tempi per provare a regalare a Mourinho i rinforzi tanto attesi in attacco.

Sono sempre Marcos Leonardo e Zapata i due nomi in cima alla lista dei desideri della Roma. Per entrambi, però, manca ancora la quadra definitiva con il Santos e con l’Atalanta. Gli orobici, infatti, non hanno ancora aperto alle condizioni proposte dalla Roma, motivo per il quale, stando a quanto riferito da Sky, i giallorossi avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi anche per altri profili.

Gli altri due profili che si aggiungono alla già folta schiera di attaccanti accostati ai giallorossi sono Broja e William José. La Roma, infatti, avrebbe avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione legata all’attaccante albanese classe ‘2001 dei Blues. Monitorato anche dal Milan, Broja fa gola e non poco al West Ham, che dopo aver venduto Scamacca all’Atalanta ha provato a dare l’assalto al gioiellino dei Blues. I londinesi, però, non hanno alcuna intenzione di cedere il millenial in prestito; ragion per cui almeno per il momento si tratta di una pista che, in ottica Roma, è da relegare sullo sfondo. Come già accennato, però, i capitolini hanno mosso i primi passi anche per Willian José: per l’attaccante del Betis Siviglia finora non è nata ancora una trattativa e, come per Broja, i giallorossi si sono limitati a tastare il terreno, limitandosi ad una richiesta di informazioni. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi a riguardo.