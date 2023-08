Accordo ‘storico’ con la Roma: arriva il comunicato UFFICIALE

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Roma ha annunciato l’inizio della nuova collaborazione. Ecco i dettagli.

L’inizio della nuova stagione è sempre più vicino per la Roma di José Mourinho. I giallorossi disputeranno la prima gara del loro campionato in questo week-end, affrontando la Salernitana all’esordio. Nel frattempo, però, sono ancora le voci di mercato a caracollare l’attenzione mediatica. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivata l’ufficialità degli acquisti di Renato Sanches e Paredes.

L’ultimo comunicato diramato dalla Roma sui propri siti ufficiali, però, non è legato a dinamiche di calciomercato. Attraverso una nota, infatti, i giallorossi hanno annunciato l’inizio della collaborazione con Mater Dei General Hospital, che dunque diventerà Proud Health Partner del Club. Un’intesa, che durerà per tutto l’arco della prossima stagione, che impreziosisce il legame decennale che intercorre tra la clinica e la città di Roma.

Roma-Mater Dei General Hospital: partnership UFFICIALE

Di seguito l’annuncio con il quale è stato reso noto l’inizio della partnership: “AS Roma è lieta di annunciare la collaborazione con Mater Dei General Hospital, che diviene Proud Health Partner del Club. Il Club e la struttura sanitaria saranno fianco a fianco per l’intera durata della stagione 2023-24.

La clinica offrirà assistenza medico-infermieristica per i calciatori giallorossi in occasione delle partite allo Stadio Olimpico di tutte le competizioni: Serie A, Coppa Italia ed Europa League, nonché per i match casalinghi dell’AS Roma Femminile e del settore giovanile. AS Roma e Mater Dei condividono soprattutto il legame con il territorio ed entrambe le realtà possiedono una naturale propensione all’innovazione nei propri settori di riferimento. La clinica è presente ormai nella città di Roma da più di 50 anni ed è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative italiane ed internazionali, con esperienza in ambito medico-ospedaliero e tecnologie di ultima generazione.