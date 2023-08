Addio cancellato e ribaltone Roma: ritorno immediato

Addio cancellato e ribaltone immediato: la Roma monitora la situazione e il segnale potrebbe arrivare anche dai social. Ecco la novità e le interpretazioni

Le ultime notizie che sono arrivate nel pomeriggio di oggi sulla questione Marcos Leonardo non è che siano state positive, anzi. In questo momento sembra esserci un vero e proprio muro contro muro tra la Roma e il Santos, che non abbassa le proprie pretese. Un futuro, quello del giovane attaccante brasiliano, che abbiamo capito era legato anche a quello del compagno di reparto Deivid Washington, che i brasiliani hanno ceduto al Chelsea.

O almeno, così sembrava: usiamo il condizionale perché il giocatore, che aveva annunciato due giorni fa la sua partenza verso l’Europa, ha cancellato il post di ringraziamento al club brasiliano e ai propri tifosi. Intanto c’è da dire che non è vero, stando a quanto riportato da Record, che non avrebbe superato le visite mediche, ma questo passo indietro apre a quelli che potrebbero essere degli scenari diversi, da tenere in enorme considerazione.

Calciomercato Roma, le interpretazioni brasiliane

Dal Brasile infatti questa retromarcia non è passata inosservata. Tant’è che alcuni giornalisti si interrogano sul significato di questa decisione. Quella che sta venendo fuori nelle ultime ore sembrerebbe quella di un possibile ritorno dell’attaccante al Santos fino al prossimo dicembre, così da volare in Europa, destinazione Blues, solamente a gennaio. Oppure, si scrive, potrebbe essere una richiesta proprio del Santos che ancora non ha ufficializzato l’addio. Insomma, si fanno molte ipotesi.

E questo potrebbe essere anche interpretato come un segnale per la Roma, che come sappiamo segue con enorme interesse Marcos Leonardo, ormai indicato come obiettivo principale per l’attacco giallorosso. Segnali social, quindi, che in questo momento sono delle vere e proprie notizie. Anzi, da un poco di tempo sono delle vere e proprie notizie.