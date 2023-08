Bagarre Roma, dietrofront improvviso e blitz per il bomber

Calciomercato Roma, intreccio a sorpresa dalla Spagna: il cambio di strategia può scontrarsi anche con i piani dei giallorossi per l’attacco.

Dopo aver sistemato il centrocampo con gli innesti di Paredes e Renato Sanches, la Roma sfrutterà i prossimi giorni della sessione estiva di calciomercato per completare l’organico a disposizione di José Mourinho con acquisti mirati in altri settori del campo.

Da diverse settimane, ormai, i giallorossi stanno tastando il terreno per l’acquisto di nuovi profili per l’attacco. Sotto questo punto di vista il nome più caldo continua ad essere quello di Marcos Leonardo: il pressing della Roma, a dispetto delle ultime dichiarazioni del presidente del Santos. Oltre al possibile innesto del gioiellino del club paulista, però, la Roma si sta muovendo concretamente anche per Duvan Zapata. Tuttavia anche in questa trattativa non è stato trovato ancora il bandolo della matassa per la valutazione del calciatore. L’Atalanta, inoltre, sembrerebbe essersi irrigidita sulle sue posizioni; la proposta di un prestito con obbligo di riscatto condizionato messa sul piatto dalla Roma non sembra intrigare né la ‘Dea’ né il calciatore.

Calciomercato Roma, anche il Valencia sulle tracce di Abel Ruiz

Questo spiega il motivo per il quale la Roma stia comunque tenendo d’occhio anche altri attaccanti. Oltre a Broja del Chelsea, nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Abel Ruiz. Il giovane attaccante del Braga potrebbe rappresentare un’occasione a sorpresa last minute.

Stando a quanto trapela dalla Spagna, però, l’eventuale concorrenza per lo spagnolo classe ‘2000 non è da trascurare. Come evidenziato da elgoldigital.com, infatti, sulle tracce di Abel Ruiz ci sarebbe anche il Valencia. I “Pipistrelli”, che per puntellare l’attacco sperano di concretizzare l‘affondo decisivo per Rafa Mir del Siviglia, starebbero monitorando anche la situazione legata all’attaccante del Braga. Una presa di posizione importante e un avviso ai naviganti neanche troppo velato: nella corsa ad Abel Ruiz il Valencia potrebbe ritagliarsi un ruolo tutt’altro che trascurabile. Seguiranno aggiornamenti.