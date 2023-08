Calciomercato Roma: Juve decisiva, via libera per il bomber

Calciomercato Roma, per l’acquisto di un centravanti sarà fondamentale il lavoro della Juventus, grazie a loro ecco il via libera

Poche certezze e molti dubbi accompagnano la Roma di Mourinho in questi ultimi giorni che precedono la partenza del campionato. Tiago Pinto non è ancora riuscito a regalare allo Special One il tanto agognato attaccante, anche se gli va riconosciuta l’attenuante di esser costretto ad operare sul mercato con risorse economiche decisamente limitate.

Nonostante questo la rosa ne è uscita già abbastanza migliorata, grazie agli acquisti di Aouar e Ndicka, al quale è seguita prima la conferma in difesa di Diego Llorente, per il quale è stato rinnovato il prestito con il Leeds, e Rasmus Kristensen, anche lui arrivato nella capitale dal Leeds.

L’abilità del gm portoghese è stata soprattutto quella di riuscire a cedere gli esuberi e andare incontro alle richieste della Uefa senza però cedere nessuno dei titolari. Tuttavia alla fine Mourinho ha dovuto rinunciare a due dei pilastri della squadra, ovvero Nemanja Matic e Roger Ibanez, con il serbo che ha scelto di trasferirsi al Rennes, ed il brasiliano che è stato ceduto per oltre 30 milioni in Arabia, soldi con i quali si pensava si potesse sbloccare il mercato in entrata dei giallorossi, che invece potrebbe trovare nella Juventus un’alleata a sorpresa.

Calciomercato Roma, il via libera per il bomber arriva grazie alla Juventus

Sono ore decisive per Tiago Pinto per aggiungere gli ultimi tasselli a disposizione dello Special One, il quale aveva chiesto alla società di completare la rosa in vista della fine del ritiro in Portogallo, ma ad oggi si ritrova ancora senza un centravanti di ruolo, se non il Gallo Belotti, che purtroppo però dopo lo scorso campionato non gode della fiducia del mister.

IL gm portoghese sta sondando tutt’ora diversi nomi per l’attacco giallorosso, tra i quali figurano ancora quello di Duvan Zapata e Marcos Leonardo, anche se su entrambi i fronti si registrano dei rallentamenti importanti. La Roma dunque si è vista costretta a guardarsi intorno per tutelarsi nel caso entrambi gli affari non dovessero andare in porto, e tra i possibili attaccanti della prossima stagione spunta anche il nome di Broja del Chelsea, sul quale però c’è anche il Milan.

I rossoneri però a causa delle liste Uefa potrebbero virare su profili italiani, piace infatti Moise Kean della Juventus, che però non vuole far partire il ragazzo in prestito, soluzione che invece piace al Milan. Se questo affare dovesse decollare la Roma avrebbe il via libera definitivo per provare a virare su Broja, anche se prima il Chelsea dovrà formalizzare l’acquisto di un attaccante prima di farlo partire.