Calciomercato Roma, Pinto in scadenza nel mirino della Premier League

Calciomercato Roma, la Premier League non molla Pinto: ecco la situazione attorno al gm giallorosso in scadenza di contratto

Senza dubbio questo è il momento più importante del mercato della Roma: ieri sono arrivate le ufficialità di Paredes e Renato Sanches e in questo momento i giallorossi sono alla ricerca di quel doppio attaccante da regalare a Mourinho. Rimangono in ballo, come sappiamo, le operazioni che portano a Marcos Leonardo e Zapata, anche se a differenza dei segnali di ieri, dove le cose sembravano quasi in via di definizione, adesso c’è una fase di stallo. Ma tutto potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro.

E in un momento così importante, decisivo, a due giorni dall’inizio del campionato, rispuntano le voci che vedono protagonista Tiago Pinto: il gm giallorosso, nella scorsa primavera, era stato accostato al West Ham, alla ricerca di un direttore sportivo. Adesso, secondo quanto raccontato in esclusiva da calciomercato.it, potrebbe tornare il Tottenham in corsa. Anche gli Spurs sono alla ricerca di un dirigente in grado di gestire il mercato e Pinto, che ha un contratto in scadenza nel 2024, potrebbe pure essere attratto da questa destinazione. Al momento, però, e questo è da sottolinearlo, è assai difficile pensare che il portoghese possa lasciare la Roma. Impegnato com’è nelle ultime operazioni da portare a termine, il pensiero è quello di chiudere quelle piste che ancora sono in piedi.

Calciomercato Roma, la situazione di Pinto

Ovviamente i discorsi si potrebbero riaprire per il prossimo anno, anche se il Tottenham si legge ancora vorrebbe chiudere la questione diesse presto, già nel prossimo mese di settembre, ed è per questo motivo che ci sono stati dei contatti con Mateu Alemany che, dopo l’ufficializzazione di Deco come nuovo direttore sportivo del Barcellona, potrebbe lasciare il club catalano il 2 settembre.

Insomma, una questione questa da tenere in considerazione. Con Pinto che è in scadenza e fino al momento non si è parlato di rinnovo. Così come non si è parlato di rinnovo – o per meglio dire, al momento, non sono riuscite notizie sotto questo aspetto – con Mourinho.