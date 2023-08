Da Marcos Leonardo al nuovo 9: mossa a sorpresa della Roma

Calciomercato Roma, la trattativa che porta a Marcos Leonardo si è complicata. Pinto ha già la mossa a sorpresa

La trattativa che porta a Marcos Leonardo si è raffreddata. Adesso è quasi un muro contro muro per la Roma con il Santos, che non ha intenzione al momento, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile, di cedere il giocatore. E i giallorossi le richieste economiche del club brasiliano al momento non le può raggiungere. Trattativa chiusa? No, non è così, ma è assai più difficile del previsto.

E Pinto, intanto, si sta guardando intorno: anche perché pure per l’altro attaccante che sembrava pronto a vestirsi di giallorosso, Duvan Zapata, c’è un momento di stallo. Insomma, una situazione non semplice, intricata, un gomitolo ingarbugliato che nessuno al momento è riuscito a sciogliere. Ed è per questo motivo che il giovane dirigente portoghese – che è nel mirino della Premier League – sta cercando delle piste alternative. Una è quella, così come riporta la Roma24, che porta a Abel Ruiz.

Calciomercato Roma, Abel Ruiz nel mirino

Il centravanti classe 2000, ex Barcellona B, adesso in forza allo Sporting Braga, sarebbe l’alternativa a Marcos Leonardo. Nei giorni scorsi Pinto ha preso delle informazioni sul giocatore, ma non è andato oltre, tant’è che al momento non c’è nessuna trattativa reale. La stima del dirigente però nei confronti del giocatore 23enne è reale, e potrebbe sfociare in qualcosa di diverso nelle prossime settimane.

Beh, onestamente non c’è così tanto tempo visto che il campionato è ormai prossimo a iniziare e soprattutto le operazioni di mercato si chiuderanno alla fine del mese. Servirebbe un passo deciso, ma sappiamo bene, e lo abbiamo capito, che le idee al momento sono altre. Diverse da quelle che portano ad Abel Ruiz. La pista comunque potrebbe essere presa realmente in considerazione se dal Brasile, e da Bergamo, non dovessero arrivare delle notizie positive.