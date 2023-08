Game over Roma: addio bomber

Calciomercato Roma, è muro contro muro per Marcos Leonardo. Non arrivano buone notizie per il centravanti brasiliano nel mirino dei giallorossi

La situazione che gira attorno a Marcos Leonardo, adesso, sta diventando una vera e propria telenovela. La Roma vuole il giocatore, lo sappiamo benissimo, e a quanto pare fino al momento ha fatto davvero di tutto per riuscire nel colpo in attacco. Ma un accordo con il Santos non è mai arrivato. E secondo le informazioni riportate da Daniele Trecca la situazione, al momento, sembra essersi “cristallizzata”.

Nella giornata di oggi vi abbiamo parlato di quello che è lo stato d’animo del giocatore che vorrebbe arrivare in Italia: la sua volontà appare chiara a tutti in questo momento. Ma gli ultimi aggiornamenti non sono così rassicuranti per la Roma: “Il Santos non arretra, per cedere Marcos Leonardo subito vuole un’offerta irrinunciabile, fuori dalla portata dei giallorossi. La Roma, ad oggi, non è interessata a prendere il giocatore subito e lasciarlo in Brasile fino a dicembre”.

Calciomercato Roma, la situazione Marcos Leonardo

“Dopo la riunione di ieri, le posizioni dei due club sono cristallizzate, ma “fino al primo settembre tutto può accadere” scrive ancora Trecca, che svela quindi quelle che al momento sono le posizioni dei club che non sembrano poter arrivare, almeno nell’immediato, a quello che potrebbe essere un punto d’incontro per riuscire a mettere d’accordo tutti. Insomma, una fase di standby, così come sembra quella che potrebbe portare a Zapata, con Gasperini che si è messo in mezzo perché, a quanto pare, vorrebbe cedere Muriel piuttosto che Duvan.

E a pochissimi giorni dall’inizio della Serie A, la Roma si ritrova con il solo Belotti in attacco. Una situazione che Mourinho non avrebbe mai voluto soprattutto sapendo che Abraham era fuori dai giochi sin dagli ultimi minuti della passata stagione. Insomma, un solo centravanti vero al 17 agosto. Crediamo che nessun allenatore al Mondo avrebbe voluto questo o sognava questo per la propria squadra.