Il bomber vede solo giallorosso: anche il Milan va KO

Il bomber vuole vestire solo il giallorosso, anche il Milan deve arrendersi dopo aver provato ad inserirsi nell’affare

Sul taccuino di Tiago Pinto, sotto la voce attaccanti, i vari nomi segnati vengono cancellati uno per volta. I primi due a finire su quella lista furono Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata, due profili che piacevano molto all’allenatore, in particolare lo spagnolo che con la sua esperienza in ambito internazionale avrebbe potuto fare la differenza nella capitale.

Il gm portoghese ha seguito a lungo anche il centravanti ex Sassuolo, cercando di fare leva sulla sua voglia di tornare a vestire giallorosso, tuttavia il West Ham non ha ceduto, continuando a chiedere circa 30 milioni di euro per il suo cartellino, richieste accontentate dall’Atalanta di Gasperini, che sta facendo un mercato come mai si era visto prima.

Su quella famigerata lista figura ovviamente anche il nome di Marcos Leonardo, giovane talento della nazionale brasiliana in forza al Santos, per il quale la trattativa tuttavia resta comunque complicatissima. Stano alle notizie che circolano nelle ultime ore però un altro calciatore avrebbe espresso tutta la sua voglia di vestire giallorosso, rifiutando categoricamente di andare al Milan.

Il bomber vede solo giallorosso: Milan beffato

Con pochi giorni alla ripresa del campionato ci sono più dubbi che certezze intorno alla Roma, in particolare sulla società, che ultimamente è stata presa di mira da una parte dei tifosi giallorossi, che pensano che i Friedkin dovrebbero investire di più sul mercato per rafforzare la rosa.

Purtroppo la situazione non è così semplice e la Roma anche per paletti del Fair Play Finanziario (ereditati dalla gestione precedente) non può permettersi di spendere troppo, proprio per questo Pinto sta sondando diversi nomi che potrebbero finire nella capitale con la formula del prestito ed un futuro diritto o obbligo di riscatto.

Sul taccuino di Tiago Pinto c’è anche il nome del giovane talento del Psg Hugo Ekitike, il quale dovrebbe essere prossimo a lasciare Parigi. Su di lui c’è anche l’interesse del Milan, che è alla ricerca di un attaccante per completare il reparto avanzato, ma il calciatore avrebbe già scelto il suo futuro.

Secondo le ultime indiscrezioni Ekitike vorrebbe restare al Psg, ma in caso si dovesse concretizzare la cessione la sua destinazione preferita sarebbero i giallorossi del Lens, che però non hanno ancora un accordo con club parigino.