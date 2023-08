Infortunio muscolare: emergenza attacco e niente Roma

Infortunio muscolare ed emergenza in attacco: si complica ulteriormente la pista che lo poteva portare alla Roma. Esami strumentali nelle prossime ore

L’attaccante, sempre e solo l’attaccante. Questo è ormai l’obiettivo netto della Roma, che tra pochi giorni inizierà la stagione con il solo Belotti come centravanti di ruolo. Si parla di Marcos Leonardo con una certa insistenza, ma nei giorni scorsi si è parlato, e si continua a parlare, pure di Zapata. L’attaccante dell’Atalanta è in uscita, anche se con la Dea non è mai semplice trattare.

Inoltre c’è una novità dell’ultim’ora che mette a rischio la buona riuscita dell’operazione di mercato che, c’è da dirlo, da un poco di tempo è in quella fase di stallo. I bergamaschi infatti, che al debutto in campionato saranno impegnati contro il Sassuolo, devono fare i conti con l’infortunio muscolare di Touré, che non ha preso parte all’allenamento a porte aperte contro l’under 23.

Infortunio muscolare per Touré, Zapata non si muove

Non si conoscono ovviamente i tempi di recupero, gli esami strumentali sulle condizioni del giocatore verranno fatti solamente domani, ma è evidente che la sua presenza nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo sia a forte rischio. Ovviamente Zapata non sarebbe arrivato nel corso di questo fine settimana, ma se i tempi dovessero essere più lunghi del previsto, allora l’Atalanta bloccherebbe di certo la partenza del proprio centravanti colombiano.

Insomma, per la Roma ci potrebbero essere delle ulteriori difficoltà, oltre quelle che sono già evidenti, di poter arrivare al calciatore nerazzurro che Tiago Pinto ha messo nel mirino per completare il reparto avanzato della Roma. E Mourinho ancora attende di capire su chi potrà contare. In ogni caso, in casa giallorossa, per la sfida dell’Olimpico contro la Salernitana dove ci saranno 61mila spettatori e l’ennesimo soldout, il titolare sarà il Gallo che ricordiamo, purtroppo, lo scorso anno ha chiuso con zero reti in Serie A. Tutti, dalle parti di Trigoria, sperano possano invertire immediatamente un ruolino di marcia che mai è stato così nella carriera del calciatore.