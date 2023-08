La Roma è già un ricordo: giro di bomber in Serie A

La Roma è già un ricordo, clamoroso giro di attaccanti in Serie A che vede protagonista la Roma che rischia di perdere un altro calciatore

Sono ore calde in ottica Roma per la chiusura di diverse trattativa in entrata, con Tiago Pinto che si è visto costretto a correre ai ripari, dopo che una delle colonne portanti di questa squadra, ovvero Nemanja Matic, ha deciso di dare il suo addio alla capitale in direzione Rennes.

Sul taccuino del gm portoghese figurava già il nome di Renato Sanches, calciatore che piaceva molto all’allenatore José Mourinho, ma vista la situazione era necessario numericamente intervenire su un secondo profilo, ovvero quello di Leandro Paredes, arrivati entrambi dal Psg.

L’argentino torna a Roma dopo aver accumulato diversa esperienza in campo internazionale con squadre del calibro di Paris Saint Germain e Juventus, ma soprattutto con il titolo di campione del mondo vinto insieme a Messi durante la spedizione in Qatar.

Dopo il centrocampo però la priorità è rafforzare, soprattutto a livello numerico, il pacchetto offensivo a disposizione del tecnico, che al momento vede in Belotti l’unica soluzione per il ruolo di centravanti, nonostante il problema si sia palesato diversi mesi fa con l’infortunio di Abraham all’ultima giornata di campionato. Dopo aver sondato diversi nomi Tiago Pinto non è ancora riuscito a chiudere un colpo, ed un altro nome rischia di dover essere cancellato dalla sua lista.

La Roma ormai è un ricordo: clamoroso giro di bomber in Serie A

Con la delicata situazione economica in cui riversa il club non è stato facile per Pinto riuscire ad organizzare le operazioni in entrata, nonostante ciò gli va comunque riconosciuto il merito di esser riuscito a portare nella capitale diversi calciatori interessanti, tra cui Aouar, che si è messo in mostra durante il ritiro precampionato, ed il difensore ex Francoforte Ndicka, apparso però più in difficoltà.

Per l’attacco invece i tentativi fatti per Alvaro Morata e Gianluca Scamacca non sono andati a buon fine, e la Roma si è vista costretta ad abbandonare entrambe le piste, come possibili alternative erano stati valutati i nomi di Duvan Zapata e Marcos Leonardo, ma anche in questo caso le innumerevoli difficoltà riscontrate nella trattativa hanno impedito la famosa fumata bianca.

Tra i vari nomi sul taccuino di Pinto c’era anche quello di Luis Muriel, colombiano in uscita dell’Atalanta, ma anche lui sembra esser destinato a non approdare nella capitale. Stando alle ultime notizie infatti il calciatore potrebbe finire in ottica Monza, che starebbe pensando all’eventualità di Cedere Petagna al Bologna, dopo che i rossoblu hanno perso Marko Arnautovic.

Se questo scenario si concretizzasse Galliani potrebbe pensare di portare in biancorosso l’attaccante dell’Atalanta, nome che Tiago Pinto tiene ancora sotto osservazione come piano alternativo.