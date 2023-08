Ostacolo Inter per l’attacco, la Roma perde un alleato

Ostacolo Inter che si mette in mezzo nella trattativa per arrivare all’attaccante, così la Roma perde il suo alleato migliore

La Roma e Tiago Pinto sono ancora alla ricerca di un possibile nome per completare il pacchetto offensivo a disposizione di Mourinho, ma le difficolta riscontrate sono decisamente più di quelle previste, come dimostrato dalle trattative per portare nella capitale Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, che alla fine sono naufragate.

I giallorossi sono dovuti correre ai ripari, cercando di trattare quanti più nomi possibili per non rischiare di ritrovarsi a ridosso dell’inizio del campionato in condizioni critiche. Purtroppo ad oggi non è ancora stato trovato l’accordo con nessun club, e la Roma si ritrova con il solo Belotti come centravanti titolare, ma dopo la scorsa stagione, in cui ha chiuso a zero gol in campionato, la fiducia del mister e della società vacilla.

Tra i vari nomi sul taccuino di Tiago Pinto c’è ancora quello di Marcos Leonardo, per il quale però il Santos fa ancora muro alle offerte romaniste per cercare di trattenerlo fino a dicembre, nel frattempo però tra i vari ostacoli per la Roma ci finisce anche l’Inter, che rischia di far saltare tutto.

Ostacolo Inter per l’attacco, i neroazzurri rischiano di far saltare tutto

Dopo l’addio di Matic Pinto si è visto costretto a concentrarsi prima sul centrocampo, ruolo che era rimasto scoperto dopo gli addi di Gini Wijnaldum e Nemanja Matic, con il primo che aveva fatto ritorno a Parigi dopo il prestito, mentre il serbo ha preferito lasciare la capitale per trasferirsi al Rennes per motivi personali.

Al loro posto sono arrivati Leandro Paredes e Renato Sanches, anche loro dal Psg come Wijnaldum, e grazie a questi colpi è sistemato anche questo reparto, adesso nei pensieri di Pinto può tornare la ricerca di un attaccante, per il quale si registrano novità importanti.

O empresário André Cury intermedia negociações de Alexis Sánchez. Ele conversou comigo e reiterou que o chileno não jogará no Brasil. Santos demonstrou interesse recentemente. #lanceSANTOS — Rafael Oliva (@rafaaoliva_) August 16, 2023

Secondo le ultime notizie il Santos avrebbe cercato di ingaggiare Alexis Sanchez, mossa che probabilmente avrebbe potuto favorire un addio di Marcos Leonardo, tuttavia il calciatore vorrebbe solo i neroazzuri, e Simone Inzaghi si sarebbe detto favorevole ad un ritorno a Milano del Nino Maravilla, mettendo di fatto nei guai la Roma, che dovrà aspettare ancora per la fumata bianca dell’affare Marcos Leonardo