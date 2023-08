Rottura totale con l’Atletico: rescissione choc in attacco

Rottura totale con l’atletico, clamoroso dalla Spagna, per il calciatore potrebbe arrivare addirittura la rescissione del contratto

Continua il duro lavoro di Tiago Pinto che sta cercando in tutti i modi di venire incontro alle richieste dell’allenatore, il quale si aspettava di arrivare a questo punto del mercato con una situazione decisamente differente. Ad oggi infatti non è stato ancora acquistato un centravanti, ruolo che aveva la priorità per società ed allenatore, nonostante siano stati seguiti diversi profili.

I nomi più recenti sono quelli di Duvan Zapata e Marcos Leonardo, per i quali però si prevedono ancora trattative molto lunghe, in particolare quella che dovrebbe portare il giovane talento brasiliano in Italia, con il Santos che fa muro ai giallorossi nel tentativo di tenere il calciatore fino a dicembre.

Non erano loro però i principali indiziati per il ruolo di attaccante, i primi nomi seguiti da Pinto infatti erano quelli di Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata, con lo spagnolo che rappresentava la prima scelta dell’allenatore José Mourinho, ma alla fine è arrivato il rinnovo di contratto con l’Atletico Madrid, che ad oggi si ritrova nell’occhio del ciclone a causa della rottura totale con l’attaccante che potrebbe anche rescindere il contratto.

Rottura totale con l’Atletico e rescissione a sorpresa del contratto

Il calciomercato continua a regalarci grandi sorprese, e come sempre nella parte finale ci si aspettano diversi colpi che potrebbero cambiare le sorti della prossima stagione. I vari ds sono tutti alla ricerca degli ultimi colpi di mercato per completare le rispettive rose, come sta accadendo proprio alla Roma e Tiago Pinto, che sono ancora alla ricerca di un attaccante per Mourinho.

Lo Special One aveva mostrato tutto il suo gradimento per Alvaro Morata, ritenendolo l’uomo perfetto per portare sulle spalle il peso dell’attacco giallorosso, ma alla fine purtroppo la trattativa non è andata in porto, ed il calciatore ha preferito rinnovare il suo contratto con l’Atletico.

Proprio a Madrid, sponda biancorossa, si sta scrivendo l’ennesima sorprendente pagina di questa sessione di trasferimenti. Secondo il portale LaSexta infatti ci sarebbe stata una rottura totale tra uno dei calciatori del Cholo Simeone e la società, ovvero Joao Felix, che sarebbe arrivato addirittura a richiedere la rescissione del contratto pur di lasciare Madrid, un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i colchoneros, che per strapparlo dal Benfica pagarono circa 120 milioni di euro, e che ora rischiano di perderlo gratis