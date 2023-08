Triennale UFFICIALE prima della Roma: acquisto a titolo definitivo

Con una nota apparsa sul proprio sito, il club ha reso noto l’acquisto del centrocampista, che ha sottoscritto un contratto triennale.

Dalle parole ai fatti. Dopo un lungo pre-campionato, la Serie A questo week-end riaprirà finalmente i battenti. Tutto pronto per l’esordio della Roma di José Mourinho, che nel primo impegno stagionale se la vedrà con la Salernitana di Sousa.

Servirà una partita di livello per i giallorossi per venire a capo di un avversario che negli ultimi anni ha spesso disputato prestazioni importanti al cospetto degli uomini di Mourinho. Dybala e compagni dovranno quindi tenere alta la guardia per ridurre al minimo i margini di rischio e provare ad azzannare la gara sin dalle prime battute. A calamitare l’attenzione mediatica, però, sono anche e soprattutto le voci di mercato. A pochi giorni dal fischio d’inizio di Roma-Salernitana, è arrivata un’altra ufficialità.

Verso Roma-Salernitana, UFFICIALE la firma di Legowski per i granata

Con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale la Salernitana ha infatti reso noto l’acquisto a titolo definitivo di Mateusz Legowski. L’ex Pogon Szczesin ha apposto la sua firma su un contratto triennale. D0po le visite mediche di rito, il classe ‘2003 ha firmato il suo nuovo contratto. Jolly importante per Sousa, che potrà dunque implementare il ventaglio di soluzioni a sua disposizione. Ecco l’annuncio dei granata:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Pogon Szczecin per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’03 Mateusz Legowski. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026 con opzione e indosserà la maglia numero 99″.