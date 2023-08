Voltafaccia clamoroso: Roma tradita di nuovo

Voltafaccia clamoroso in casa Roma, giallorossi traditi di nuovo a pochi giorni dall’inizio del mercato: clamoroso quanto sta succedendo

Poche certezze e tantissimi dubbi alimentano le notizie intorno alla Roma, che sul mercato si è trovata in netta difficoltà nel cercare di consegnare a Mourinho nuovo centravanti che possa fare la differenza durante la prossima stagione. Sembrava poter essere una sessione di calciomercato totalmente differente per i giallorossi, che erano partiti a mille grazie agli acquisti di Aouar e Ndicka, arrivati rispettivamente a parametro zero da Lione e Francoforte.

I paletti imposti dalla Uefa hanno rallentato Tiago Pinto, che si è visto costretto a pensare prima alle cessioni, dimostrando tutta la sua abilità nel riuscire a rientrare nei parametri imposti senza cedere alcun titolare. Tuttavia questo non è bastato a finanziare ulteriori acquisti, in quanto la società ha dovuto far fronte ai mancati introiti derivanti dall’accesso in Champions League, e dalla cessione di Tammy Abraham, il quale sarebbe potuto tornare in Inghilterra per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Come se non bastasse Pinto ha dovuto fare i conti anche con il “tradimento” di Matic, che ha deciso di abbandonare la capitale per motivi personali, preferendo di trasferirsi al Rennes che ha pagato i 3 milioni richiesti dal club, un altro tradimento però rischia di vedere coinvolti i giallorossi, ecco cosa sta succedendo.

Volta faccia clamorosa, ennesimo tradimento Roma

Tiago Pinto si trova ancora oggi senza aver acquistato un attaccante per José Mourinho, che aveva richiesto alla società che un eventuale acquisto entro la fine del ritiro in Portogallo. Ad oggi però Tiago Pinto non è ancora riuscito a soddisfare tali richieste, nonostante abbia sondato diversi nomi sia in Europa che in Sud America.

Le piste più calde sembravano essere quelle di Morata e Scamacca, ma alla fine la mancanza di liquidità ha impedito di arrivare alla fumata bianca. Un altro nome sulla lista di Pinto era quello di Duvan Zapata, per il quale l’Atalanta aveva inizialmente aperto ad un prestito con diritto di riscatto, anche se c’erano da limare i dettagli sulla parte economica, ma nelle ultime ore tutto sembra essere cambiato.

Secondo quanto riportato da Di Marzio a SkySport 24 i bergamaschi avrebbero cambiato idea sulla formula per il trasferimento del colombiano, chiedendo alla Roma 5 milioni fissi più altri 5 di bonus che dovrebbero essere facilmente raggiungibili, cosa che porta dunque la Roma a prendere tempo per cercare di abbassare tali pretesei.