Alternativa pronta se salta Zapata: la Roma ha avviato i contatti

Alternativa pronta se salta Zapata, contatti già avviati per Pinto che dopo aver chiuso la doppia operazione in entrata ha chiesto informazioni sul centravanti

Non è un nome nuovo. Nella testa di Tiago Pinto, probabilmente, il suo profilo gira da un poco di tempo e anche l’estate scorsa, quando la Roma cercava un attaccante e non chiudeva per Belotti – al momento l’unico a disposizione di Mourinho – si è parlato di lui. Ma adesso, qualora dovesse saltare l’operazione Zapata, potrebbe davvero essere arrivato il momento.

Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina la Roma ha già parlato con il Psg di Hugo Ekitike, francese classe 2002 che Luis Enrique ha utilizzato solamente 8 minuti nella prima uscita in campionato. Lo scorso anno con la maglia dei parigini ha trovato poco spazio ma davanti aveva il tridente delle meraviglie, e quest’anno, forse, sotto la Tour Eiffel, qualche minuto in più lo potrebbe giocare. Certo, non tantissimi minuti, ecco perché Pinto ha richiesto delle informazioni sul giocatore. Che non sarebbe, evidentemente, la prima scelta.

Alternativa pronta se salta Zapata, c’è Ekitike

In cima alla lista in questo momento c’è l’atalantino, ma Mou si legge ancora sul quotidiano avrebbe accolto anche molto volentieri Nzola – andato alla Fiorentina – e Arnautovic, da un paio di giorno nuovo attaccante dell’Inter. Ekitike ha vissuto la sua migliore stagione con la maglia del Reims, segnando 10 gol nel massimo campionato francese un paio di anni fa, e per uno che ha da poco superato la soglia dei 20anni non sono pochi.

A quanto pare sarebbe lui il profilo scelto, cercando di sfruttare quelli che, è evidente, sono gli ottimi rapporti con il club francese con il quale da poco si sono chiuse due operazioni importanti in mezzo al campo con Paredes e Renato Sanches che potrebbero anche trovare spazio con la Salernitana domenica. Il Psg infine non sembrava così propenso a cederlo in prestito, ma qualora dovesse trattenere Mbappé potrebbe aprire a questa soluzione. Ed è quello che sperano dalle parti di Trigoria.