Marcos Leonardo alla Roma, trattativa finita: spunta l’accordo segreto

Calciomercato Roma, arrivano nuovi aggiornamenti sull’affare Marcos Leonardo. I giallorossi non vogliono tirarsi indietro. Le ultimissime.

Una delle telenovelas più importanti della sessione estiva di calciomercato della Roma potrebbe essere giunto al suo punto svolta. Da tempo nel mirino dei giallorossi, Marcos Leonardo ha da tempo trovato l’accordo con il brasiliano, che sta spingendo molto per approdare nella Capitale.

Come vi abbiamo riferito in più di una circostanza, la nuova richiesta del Santos aveva irrigidito e non poco la situazione. Pur facendo leva sulla volontà del calciatore, la Roma ha trovato un ostacolo importante. A confermare lo stato di impasse è stato anche Gianluca Di Marzio nel corso de “L’Originale” in onda su Sky.

Calciomercato Roma, muro Santos per Marcos Leonardo: possibile soluzione a gennaio

Come annunciato anche dal presidente del Santos, il club paulista non ha alcuna intenzione di cedere il suo gioiello in questa finestra estiva. Dal canto suo la Roma vorrebbe rispettare l’accordo preso con il calciatore; ragion per cui, nel caso in cui il Santos non dovesse lanciare segnali distensivi, i capitolini potrebbero chiudere l’operazione a gennaio.

Marcos Leonardo alla Roma nella sessione invernale: quest0 il possibile esito di una lunga ed estenuante trattativa, portata avanti sotto traccia per diverse settimane e letteralmente esplosa negli ultimi giorni. Staremo a vedere se e in che modo questa traccia sarà seguita nelle prossime ore. Da capire, inoltre, se la Roma si accontenterà soltanto di una nuova punta di peso aspettando il mercato di gennaio per affondare il colpo Marcos Leonardo o se deciderà di optare per un concreto restyling del proprio reparto offensivo.