Calciomercato Roma, tris di nomi per Pinto

Calciomercato Roma, non solo Ekitike: c’è un tris di nomi per Pinto nel caso non andasse in porto la doppia operazione Zapata-Marcos Leonardo

La stagione della Roma, impegnata domenica all’Olimpico contro la Salernitana, inizierà con una sola punta in rosa: Andrea Belotti. Ormai è chiaro che almeno per la prima partita della nuova stagione José Mourinho non avrà a disposizione un altro attaccante: tutto sulle spalle del Gallo, che cercherà il primo gol in campionato con la maglia giallorossa dopo aver chiuso con zero reti in A lo scorso anno, una cosa mai vista.

Saranno probabilmente due gli attaccanti che Pinto cercherà di regalare a José Mourinho: uno pronto (si continua a monitorare Zapata dell’Atalanta anche se l’infortunio di Touré potrebbe rallentare l’operazione), per il quale i bergamaschi chiedono almeno 6 milioni di euro. Ma più che la richiesta economica a frenare il gm portoghese è la richiesta di un triennale. I giallorossi non si vorrebbero legare così a lungo con il colombiano, e quindi al momento siamo in quella fase di stallo che potrebbero portare a qualunque risvolto, sia positivo che negativo. Poi come sappiamo rimane in piedi la pista che porta a Marcos Leonardo del Santos, ma praticamente in questo caso siamo muro contro muro con i brasiliani. Un’operazione “cristallizzata”.

Calciomercato Roma, Pinto valuta tre nomi per l’attacco

Ecco perché Pinto sta vagliando altre soluzioni, tre a quanto pare, quelle che sono riportate dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: il primo nome è Ekitike del Psg, poi c’è Abel Ruiz dello Sporting Braga, con il quale non è mai iniziata, almeno per ora, una vera e propria trattativa, e infine ritorna in corsa anche Willian José, centravanti di 31anni che il Betis Siviglia vorrebbe cedere. Il cartellino costa 6 milioni di euro.

Insomma, il dirigente portoghese sfoglia la margherita sapendo inoltre di dover fare davvero in fretta. Mancano due settimane alla chiusura delle operazioni e il tempo che è rimasto è davvero poco. Ma sbagliare la scelta sarebbe quasi imperdonabile.