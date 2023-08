Colpaccio last minute, jolly a sorpresa: la Roma ribalta l’Inter

Calciomercato Roma, gli ultimi aggiornamenti sulle mosse di mercato dei giallorossi, alla ricerca di nuovi innesti con cui rinforzare la rosa. Lanciato il guanto di sfida all’Inter.

Sistemato il centrocampo, la priorità in casa Roma è rappresentata dalle mosse per puntellare il reparto offensivo. Le trattative per Marcos Leonardo e Zapata proseguono, anche se fino a questo momento la fumata bianca definitiva non è stata trovata né per il brasiliano né per il colombiano.

Alla luce della partenza di Ibanez, poi, i giallorossi stanno monitorando diversi profili per rinforzare la difesa. L’innesto a costo zero di Evan N’Dicka e il ritorno di Diego Llorente potrebbero non bastare. Ecco perché la Roma sta lavorando sotto-traccia a diverse piste per cogliere al balzo interessanti opportunità. Sfumata la pista Demiral, con il difensore turco dell‘Atalanta che ha deciso di accettare la ricca offerta saudita, sono diverse le opzioni al vaglio dell’area mercato giallorossa.

Calciomercato Roma, anche Pinto monitora Tanganga: scontro con l’Inter

Uno dei profili che intriga maggiormente la Roma è quello di Solet, che però nel corso dell’ultima gara dell’amichevole ha riportato un infortunio che sarà valutato nel corso dei prossimi giorni. Negli ultimi giorni di mercato, però, potrebbero riproporsi anche vecchie occasioni mai del tutto sopite. Secondo quanto evidenziato da Attilio Malena, infatti, anche la Roma si sarebbe inserita nella corsa per Japhet Tanganga.

Il difensore inglese del Tottenham è finito da tempo nella lista dei cedibili e a fronte di un’offerta giudicata congrua dagli Spurs potrebbe fare le valigie. Legato al Tottenham da un contratto in scadenza nel 2025, Tanganga ha una valutazione che si aggira sui 6-7 milioni di euro. Da non escludere, però, che l’eventuale trattativa per il difensore possa concludersi con una formula diversa da quella di una cessione a titolo definitivo. La concorrenza per il classe ’99, però, non manca. Sulle tracce di Tanganga da diversi giorni c’è anche l’Inter, che vorrebbe regalare a Simone Inzaghi un innesto poliedrico con cui completare il reparto arretrato. Scenario in evoluzione.