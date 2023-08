Dalla Juve alla Roma: Pinto corteggia il grande bomber

Dalla Juventus alla Roma, Tiago Pinto corteggia il grande bomber: ecco la soluzione del gm, anche se oggettivamente è assai difficile

L’attaccante. Solo ed esclusivamente l’attaccante. Non c’è altra soluzione, non c’è altra strada. Alla Roma, a Mourinho, serve un centravanti, forse due. Per questo i primi obiettivi rimangono Zapata e Marcos Leonardo, ma non sono operazioni semplici – a differenza di quello che sembrava qualche giorno fa – ed è per questo che, il gm giallorosso Tiago Pinto sta vagliando altre soluzioni.

Si parla di Abel Ruiz del Braga, di Ekitike del Psg, ma non solo. Secondo Il Romanista infatti Pinto ha pensato in alto. In grande. Un elemento che anche il Napoli ha messo nel mirino – in caso di addio di Osimhen – ma che oggettivamente è difficile prendere. Un motivo semplice, assai semplice, la questione economica, quella che ha bloccato fino al momento tutti i pensieri della Roma. Il nome lo avete capito? No? Ve lo diciamo noi, David del Lille.

Calciomercato Roma, l’ultima idea di Pinto

Sì, secondo il quotidiano che tratta solamente cose di Roma, Pinto avrebbe pensato appunto al canadese classe 2000 che ha un costo di almeno 60milioni di euro. Una cifra esagerata per le casse giallorosse che dalle parti di Trigoria nessuno può spendere. Sì, proprio così. Bene, Pinto avrà pensato, magari, di poterlo chiedere in prestito con un obbligo di riscatto (questa è solamente una supposizione vedendo quello che fino al momento sono state tutte le indiscrezioni sugli altri nomi), ma è difficile riuscire a strapparlo ai francesi in questo modo.

In ogni caso, come detto, è assai difficile se non impossibile riuscire a strappare questo attaccante al club francese, che, ricordiamo, è stato accostato pure alla Juventus con Giuntoli che stravede per lui e che prima di accettare la corte bianconera lo avrebbe potuto portare in azzurro. Poi per i costi anche i piemontesi hanno deciso di mollare la presa. David sarebbe veramente un grandissimo colpo.