Incubo visite mediche per la Roma, cessione saltata e niente soldi

Sempre più spesso le visite mediche si stanno rivelando un ostacolo insormontabile per il perfezionamento di affari già conclusi

Incubo visite mediche, è proprio il caso di dirlo. Ormai accade sempre più di frequente che il mancato superamento delle visite mediche faccia saltare accordi già conclusi e firmati tra club. Gli ultimi casi in ordine di tempo riguardano Hakim Ziyech in Arabia e Gaetano Castrovilli al Bournemouth.

Restando in Premier League, c’è un altro caso che sta tenendo banco in queste ore e che coinvolge da vicino anche la Roma. Non una novità per i giallorossi che, non più tardi di tre estati fa, rinunciarono all’acquisto di Arek Milik dopo controlli supplementari svolti in Svizzera.

Zaniolo Aston Villa, dubbi sulle visite mediche

Questa volta, la società giallorossa è coinvolta indirettamente, in una cessione. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, l’Aston Villa dopo aver raggiunto un accordo con il Galatasaray da circa 30 milioni di euro tra prestito, diritto di riscatto e bonus, avrebbe ora dei dubbi sul perfezionamento del tesseramento dell’ex Roma.

Dopo le visite mediche, lo staff medico del club inglese ha avanzato delle perplessità a causa degli infortuni subiti da Zaniolo in carriera e una decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Qualora l’affare dovesse saltare, perderebbe dei soldi anche la Roma visto che vanta una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.