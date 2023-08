Lukaku gratis alla Roma, bomba Sky: la comunicazione è già arrivata

Calciomercato Roma, contatto tra i giallorossi e il Chelsea per Lukaku: la risposta dei Blues non si è fatta attendere.

In casa Roma la caccia al bomber è entrata nella sua fase più calda. Da tempo ormai i giallorossi sono alla ricerca di quell’ ariete d’area di rigore al quale affidare le chiavi di un reparto che dovrà fare a meno per diverso tempo di Tammy Abraham.

In attesa di novità sul fronte Marcos Leonardo, per il quale non si registrano significative aperture da parte del Santos, Tiago Pinto sta lavorando anche all’acquisto di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano da tempo è balzato in cima alla lista dei desideri della Roma, che però non ha ancora trovato il definitivo bandolo della matassa con l’Atalanta, irrigiditasi sulle sue posizioni. Questo spiega il motivo per il quale i capitolini abbiano sondato il terreno anche per altri attaccanti, come Abel Ruiz, Broja ed Ekitike, per capire eventuali margini di manovra.

Calciomercato Roma, chiesto Lukaku al Chelsea in prestito: no dei Blues

Come evidenziato da Sky Sport, nei giorni scorsi la Roma avrebbe avuto dei contatti con il Chelsea per capire anche la fattibilità dell’operazione Lukaku. Il belga, ormai separato in casa a Londra, spera ancora di approdare alla Juventus. I ‘Blues’, però, non hanno intenzione di fare follie per Vlahovic, al punto che l’ipotesi scambio tra i due bomber, pur non ancora naufragata, è ora in stand-by. Dopo aver rispedito al mittente diverse offerte arabe, Lukaku continua ad essere al centro di diverse voci di mercato. Accostato al Tottenham e al Real Madrid, sarebbe stato oggetto del desiderio anche della Roma.

I giallorossi hanno chiesto al Chelsea la fattibilità dell’operazione Lukaku in prestito: un sondaggio esplorativo, a cui i londinesi hanno immediatamente risposto. I Blues non hanno alcuna intenzione di cedere in prestito il proprio bomber, al quale sperano ancora di trovare una nuova destinazione a titolo definitivo. Ecco quanto riferito a tal proposito da Angelo Mangiante:

“Manca la ciliegina sulla torta ad una squadra che ha cambiato molto. La Roma ha contattato dall’inizio della campagna acquisti 10 attaccanti: da Scamacca a Morata passando per Arnautovic, Abel Ruiz, Zapata e altri. La priorità era Alvaro Morata, per il quale c’è stato anche un incontro qui a Roma. C’è stato anche un tentativo senza affondare per Lukaku in prestito ma il Chelsea non apre minimamente a questa formula.