Nuovo attaccante Roma, annuncio ufficiale Friedkin e richiesta lampo

La presa di posizione non si è fatta attendere. Al messaggio social del gruppo Friedkik hanno fatto seguito diversi spunti: ecco cosa è successo

Quella che sta per chiudersi sarà una settimana di nevralgica importanza per la Roma. Sul campo, con i giallorossi attesi dall’esordio in campionato contro la Salernitana, ma anche sul mercato. Tiago Pinto è ancora al lavoro per portare nella Capitale l’attaccante al quale affidare le chiavi del reparto offensivo giallorosso.

In realtà i nomi su cui sta ragionando la Roma sono diversi. Oltre all’acquisto di Duvan Zapata, per il quale non si registrano significative aperture da parte dell‘Atalanta, i giallorossi aspettano novità dal Santos per Marcos Leonardo. La definizione degli affari Renato Sanches-Paredes di certo non basta. A pochi giorni dalla ‘prima’ contro la Salernitana, dunque, la Roma è ancora un cantiere aperto. Come da sempre accade, però, definire contagioso l’entusiasmo dei tifosi sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Per la sfida contro i granata l’Olimpico farà registrare un altro, l’ennesimo sold-out. Sono stati staccati, infatti, tutti i tagliandi disponibili, con la torcida giallorossa pronta a spingere i suoi beniamini e diventare dodicesimo uomo in campo.

Roma, tifosi scatenati sui social sotto al post dei Friedkin: “Vogliamo un attaccante”

A ‘celebrare’ il primo tutto esaurito stagionale dell’Olimpico e ad augurare buona fortuna alla nuova stagione della Roma è stato anche il gruppo Friedkin con un post apparso sui propri profili social: “La Roma dà il via alla campagna con un tutto esaurito. In bocca al lupo ai giallorossi per il via questo fine settimane della stagione di Serie A 2023-24”.

Oltre a rispondere in maniera affettuosa al gentile invito dei Friedkin, i tifosi hanno colto al balzo l’occasione per ‘chiedere’ alla presidenza uno sforzo in più sul mercato. Diversi tifosi, infatti, auspicandosi innesti funzionali per l’attacco, sperano che le prossime mosse di Pinto possano portare alla Roma i rinforzi tanto attesi. Ecco una rapida carrellata:

