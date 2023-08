Roma, “il ritorno della leggenda”: ora è UFFICIALE

Roma, adesso è UFFICIALE: tutto pronto per il ritorno. La tavola è stata apparecchiata: ecco il comunicato.

Il conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione è ormai giunto agli sgoccioli. La Roma farà il suo esordio in campionato contro la Salernitana, in un impegno che Dybala e compagni non vogliono steccare.

Servirà una gara disciplinata da un punto di vista tattico e propositiva per avere la meglio di una Salernitana profondamente rinnovata dal mercato estivo. I giallorossi, però, dovranno non solo fare a meno di José Mourinho, ma di quasi tutto lo staff tecnico del portoghese. Ecco perché a coadiuvare Stefano Rapetti sarà Bruno Conti, come confermato dal club capitolino con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

Roma-Salernitana, Bruno Conti in panchina: “Un’emozione grandissima”

“Un’emozione grandissima”: questo l’inizio della prima frase con la quale Conti ha ‘ufficializzato’ il suo ritorno in panchina sulla panchina della Roma. “L’allenatore ovviamente è Mourinho e in considerazione della squalifica sarà Stefano Rapetti la sua voce in campo: a me è stato chiesto di essere di supporto e io non vedo l’ora di poter dare il mio contributo. So che domenica ci sarà l’ennesimo sold out allo Stadio Olimpico, da parte mia spero di poter portare ancora più entusiasmo, in un momento in cui la panchina dovrà sopportare diverse assenze, su tutte quella di José (..).”

Mourinho ci ha tenuto a ringraziare Conti: “Avere Bruno seduto al mio posto è un onore per me. Quando ho parlato con lui la prima volta ho sentito subito il suo entusiasmo e il suo trasporto: sono io che ringrazio lui per le emozioni che mi ha restituito e sono sicuro che domenica assieme ai nostri tifosi ci darà una spinta in più”.