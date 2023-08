Roma, Mourinho squalificato: clamoroso ritorno in panchina

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, in vista della gara contro la Salernitana si potrebbe prendere in considerazione una nuova opzione. Le ultime.

L’inizio della stagione è sempre più vicino. Mancano poche ore ormai al fischio d’inizio di Roma-Salernitana, gara d’esordio della compagina giallorossa. Dopo un lungo pre-campionato nel quale i giallorossi hanno disputato una parte del ritiro a Trigoria e un’altra in Portogallo, Dybala e compagni sono pronti a scendere in campo contro i granata.

Pronti via e i capitolini dovranno già fare i conti con una mini-emergenza. Al netto delle indiscrezioni di mercato legate ad un necessario restyling del reparto offensivo – Mourinho può contare sul solo Belotti come bomber d’area di rigore – i giallorossi dovranno fare i conti anche con l’assenza dello ‘Special One’. Alla luce delle contemporanee squalifiche di Mourinho, Foti e di altri due collaboratori, non è da escludere una clamorosa opzione ‘emergenziale’.

Roma-Salernitana, Bruno Conti al posto di Mourinho: scenario a sorpresa

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, a sedere sulla panchina della Roma potrebbe essere alla fine Bruno Conti. Una suggestione che starebbe diventando sempre più concreta nelle ultime ore. Qualora dovesse essere confermato quest’indiscrezione, Conti ritornerebbe a guidare la compagine giallorossa 18 anni dopo l’ultima volta. L’ex giallorosso, infatti, è già stato allenatore della Roma dal marzo al maggio 2005.

Attualmente coordinatore tecnico del settore giovanile dall’Under 10 all’Unser 14, Conti ha il pedigree nonché tutti i requisiti per poter accomodarsi in panchina e fare le veci di un allenatore. Alla luce della squalifica di Mourinho e dei suoi collaboratori, la tentazione Conti potrebbe alla fine risultare molto di più di una semplice suggestione. Vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui ci fossero novità in tal senso.