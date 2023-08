Roma-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

Roma-Salernitana, davanti ai 61mila dell’Olimpico i giallorossi con Belotti davanti cercano di bagnare il debutto con una vittoria. Le possibili scelte di Mourinho

Sono cose le poche sicure, nella Roma, in questo momento. Una è l’amore dei tifosi giallorossi, che hanno deciso di invadere, di nuovo, l’Olimpico: saranno 61mila i presenti allo stadio domenica pomeriggio (inizio alle 18,30) per l’ennesimo sold out consecutivo. Insomma, un amore senza resa.

Poi, per il resto, le certezze non ci sono. Anzi, ce n’è un’altra: quella che Belotti sarà l’attaccante titolare visto che per il momento Mourinho – squalificato, così come Foti, Dybala e Pellegrini – non ne ha altri a disposizione. Già dalla prima giornata sarà quindi una Roma in emergenza, soprattutto per quelle che sono le assenze più che i mancati innesti.

Roma-Salernitana, le scelte di Mourinho

Allora, le scelte: la Roma dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1, con Rui Patricio tra i pali e con Mancini, Smalling e Llorente dietro. Kristensen a destra e Zalewski a sinistra, anche se c’è Spinazzola che insidia il giovanissimo giallorosso. In mezzo al campo Bove, Cristante e Aouar, anche se, come vi abbiamo spiegato prima, Mou potrebbe pure decidere di mandare in campo dal primo minuto Paredes, un vero e proprio regista, mai avuto nelle sue due prime stagioni in giallorosso. E davanti, come detto, Belotti certo del posto con El Shaarawy al fianco.

La partita di domenica pomeriggio, infine, sarà possibile seguirla su Dazn. Ecco le possibili scelte anche della Salernitana che, ricordiamo, ha bagnato il debutto della passata stagione.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. All. Mourinho.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, M. Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. All. Sousa.