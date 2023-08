UFFICIALE: Luciano Spalletti è il nuovo CT dell’Italia

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la FIGC ha annunciato l’accordo con Luciano Spalletti.

Mancava soltanto l’ufficialità, che è arrivata da pochi minuti. Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. L’accordo è stato raggiunto sulla base di un contratto fino al 2026.

Dopo le dimissioni di Roberto Mancini della scorsa domenica, la Federazione ha virato immediatamente sull’ex tecnico del Napoli, autore di una stagione strepitosa con gli Azzurri coincisa con la vittoria dello Scudetto. Spalletti, che assumerà il nuovo incarico dal primo settembre, sarà presentato in occasione del raduno antecedente alle gare contro Macedonia del Nord ed Ucraina, fondamentali per il percorso qualificazioni ad Euro 2024. Ecco il comunicato ufficiale diramato dalla FIGC:

“La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Luciano Spalletti per la carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. L’allenatore toscano assumerà l’incarico a partire dall’1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli Azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

“Diamo il benvenuto a Spalletti – dichiara il Presidente della FIGC Gabriele Gravina -, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi”.”